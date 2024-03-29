بعد إعلان اغتياله واختطاف جثمانه.. ظهور قائد "كتيبة جنين" في فيديو مسرّب من داخل مستشفى "هداسا"

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسرّب من داخل مستشفى هداسا "الإسرائيلي" يظهر فيه قائد كتيبة جنين وسام حنون، مُصابًا، فاقدًا للوعي، ولك بعد أن أعلن الاحتلال عن اغنتياله قبل عدة أشهر.

وعرض المقطع المسرب، القائد حنون، مصابًا، لا يقوَ على الحركة، ويبدو أنه تحت حراسة مشددة.

ويأتي ذلك الفيديو، بعد إعلان الاحتلال عن اغتياله في شهر نوفمبر الماضي، واختطاف جثمانه، في ظروف "غامضة".

وفي مقطع آخر، رصد نشطاء ردة فعل والدة القائد المُصاب حنون، التي قالت إنها توجهت إلى العمرة بعد إعلان استشهاده، ودعت الله أمام الكعبة المشرفة أن يريها جثمان ابنها.



وتابعت: "خلال أدائي صلاة التراويح، تفاجأتُ باتصالات متتالية تصل هاتفي، قبل أن أُصدم بالخبر".

وأضافت: " حمدت الله كثيرًا".

يُشار إلى أن وسام حنون، أحد قادة كتيبة جنين، وهو أسير محرر سابق قضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال.