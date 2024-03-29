اعتقالات واقتحامات "مُتصاعدة" في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، حملات مداهمة واقتحام لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على الشبان.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، شرق المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددًا كبيرًا من الجنود حاصروا منزلًا لعائلة "أبو هلال" واعتقلوا الشاب عمر أبو هلال.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال شوارع وأحياء المدينة، وداهمت منزلًأ لعائلة " شربجي"، واعتقلت الشاب ليث شربجي، وصادرت مركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني عدة ساعات، وأفرجت عنهم لاحقًا.

واندلعت اشتباكات "مسلحة" بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم المناطق الشرقية للمدينة، أطلق خلالها المقاومون النار باتجاه دوريات الاحتلال أثناء انسحابها.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة مادما جنوب المدينة، واعتلت القناصة الصهيونية أسطح البنايات.

في قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلالها اقتحامها بلدة عزون شرق المدينة، اعتدى خلالها الجنود بالضرب المبرح على أحد الشبان.

كما اقتحمت القوات الصهيونية بلدة كفر لاقف شرق المدينة، واعتقلت الشاب حمزة عساف، بعد مداهمة منزله وتكسير محتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة قلقيلية، وفتشتها وعاثت فيها خرابًا. كما داهمت منزل الأسير ياسر حماد، وكسرت محتوياته.