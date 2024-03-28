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"من غزَّة إلى الأردن".. كيف ردَّ ناشطون غَزيُون على الحرَاك الأردنيّ التَّضامني؟

28 مارس 2024 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

لليوم الرابع على التوالي، يواصل آلاف الأردنيين الاحتجاج في محيط السفارة "الإسرائيلية" بالعاصمة الأردنية تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على غزة، مرددين هتافات مؤيدة للمقاومة في القطاع الفلسطيني المحاصر، ولافتات تندد بالإبادة الجماعية المتواصلة التي تنفذها "إسرائيل" في غزة.

وعبر وسم "#من_غزة_إلى_ الأردن" و"صوتكم يُسمع في كل غزة"؛  رد ناشطون غزيّون على المظاهرات التي خرج فيها الأردنيون مدة 4 أيام متواصلة في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، داعين لتكثيف المظاهرات التي بدؤوها من العاصمة عمان لتمتد شرارتها إلى العواصم العربية والضفة والداخل، وإيصال صوتهم وما يحدث داخل غزة منذ أكثر من 5 أشهر من الحصار والتجويع.

وفي شمال القطاع، الذي يشهد حصارًا ومجاعة غير مسبوقة، و"من شمال غزة نحن نسمع صوتكم" هي رسالة بعثها عديد من النشطاء على منصات التواصل من غزة، للشعب الأردني، كرسالة شكر على مساندتهم لهم.

وفي سياق متصل، أعادت كتائب القسام، الأربعاء، نشر جزء من خطاب القائد العام للكتائب محمد الضيف، عند انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، والتي دعا فيها الشعوب العربية للنفير والمشاركة في المعركة.

وقال القائد الضيف في كلمته: "يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر، والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي".

وأضاف: "ابدأوا بالزحف اليوم، الآن وليس غدًا، نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدودًا ولا أنظمة ولا قيودًا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى، "انفروا خفافًا وثقالًا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"".

 وهذه الرسالة الصوتية، هي الثانية للضيف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نشرتها حماس على حسابها في تلغرام.

وجاءت الكلمة، في ظل التظاهرات الغاضبة التي خرجت خلال الأيام القليلة الماضية، في الأردن والمغرب، وخاصة محاصرة آلاف الشبان في سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمان.

وأثارت تظاهرات الأردن، ردود فعل واسعة في قطاع غزة، وأشاد بها الفلسطينيون هناك، واعتبروها واحدا من عوامل الضغط الكبير والمساندة لما يواجهونه من عدوان وحشي من قبل الاحتلال عليهم.

ويشارك أكثر من ألفي متظاهر، في مسيرات تضامن و"غصب" إلى الشوارع، وسط اندلاع اشتباكات واعتداءات بالهروات من قبل الشرطة الأردنية، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأكدت مصادر صحفية اعتقال الشرطة للعشرات من المتظاهرين الذين كانوا يسعون لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.

وردّد المتظاهرون المتضامنون مع غزة هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). 

ويُذكر أن المتظاهرين الأردنيين، بدأوا الزحف والتظاهر منذ يوم الإثنين الماضي، في خطوة "غضب" و"تضامن" مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب "إبادة جماعية" منذ 173 يومًا.

#غزة #الأردن

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