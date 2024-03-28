"من غزَّة إلى الأردن".. كيف ردَّ ناشطون غَزيُون على الحرَاك الأردنيّ التَّضامني؟

غزة - فلسطين أون لاين

لليوم الرابع على التوالي، يواصل آلاف الأردنيين الاحتجاج في محيط السفارة "الإسرائيلية" بالعاصمة الأردنية تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على غزة، مرددين هتافات مؤيدة للمقاومة في القطاع الفلسطيني المحاصر، ولافتات تندد بالإبادة الجماعية المتواصلة التي تنفذها "إسرائيل" في غزة.

وعبر وسم "#من_غزة_إلى_ الأردن" و"صوتكم يُسمع في كل غزة"؛ رد ناشطون غزيّون على المظاهرات التي خرج فيها الأردنيون مدة 4 أيام متواصلة في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، داعين لتكثيف المظاهرات التي بدؤوها من العاصمة عمان لتمتد شرارتها إلى العواصم العربية والضفة والداخل، وإيصال صوتهم وما يحدث داخل غزة منذ أكثر من 5 أشهر من الحصار والتجويع.

وفي شمال القطاع، الذي يشهد حصارًا ومجاعة غير مسبوقة، و"من شمال غزة نحن نسمع صوتكم" هي رسالة بعثها عديد من النشطاء على منصات التواصل من غزة، للشعب الأردني، كرسالة شكر على مساندتهم لهم.

أجلس مع ثلة من شباب مخيمنا مخيم جباليا ونتابع فزعة النشامى الأحرار بقلوب فرحة ودعوات لا تنتهي .. دمتم نعم السند لأهلكم وشعبكم، أسأل الله أن يطفئ نار الحرب عاجلاً غير آجل ويكتب أجركم ويتقبل أعمالكم 🇯🇴 #الأردن_سند_غزة pic.twitter.com/LUhMWB62Xs — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 26, 2024

من شمال غزة إلى عمان 🇯🇴

نسمع صوتكم .. هتافكم يُواسينا .. ووقفتكم تؤنِس وحشتنا ..

لا تستقلوا صنيعكم..استمروا..



ما عاش أبو قلب ضعيف..



إذا غضبتَ فاصرخ.. وإذا نصرتَ فاستكثر ..



معركتنا واحدة .. و إن تباعدت الثغور .. فالقلوب تلاقت والأرواح اتصلت.. — Islam Bader | إسلام بدر (@islambader1988) March 25, 2024

ولا تجعلوا حدوداً ولا أنظمة ولا قيوداً ، تحرمكم شرف الجهاد و المشاركة في تحرير المسجد الأقصى

انفروا خفافاً و ثقالاً ..#من_غزة_إلى_الأردن — ahmad.ibraa (@ahmadibraa47) March 27, 2024

شاهدنا من غزة خلال الأيام الماضية التظاهرات في شوارع المدن الأردنية إسنادا لغزة ومازلنا ننتظر أن تكون هذه التظاهرات شرارة للانتشار في الضفة والقاهرة والرباط وبيروت وكل العواصم #من_غزة_إلى_الأردن — حسام شبات (@HossamShabat) March 27, 2024

#جمعة_الزحف_على_فلسطين



هنا نيويورك تايمز..

ليس خبراً عادياً بل تقرير مفصل مدعوم بالفيديو والصور عن #طوفان_الغضب_الأردني ..



هذا التركيز الدولي هو رسالة لأهلنا في #الأردن الشقيق، أن العالم كله يعرف مكامن قوتكم وحضوركم، فهل أدركتم الآن أهمية اللحظة التاريخية التي تقفون فيها، هل… pic.twitter.com/3ZiK1kSJx0 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 28, 2024

أهالي قطاع غزة من وسط الإبادة والجوع والقصف يرسلون رسائل للشعب الأردني المنتفض والمحاصِر لسفارة العدو



عبر وسم #من_غزة_إلى_الأردن



لمن يسأل عن جدوى وفائدة التحركات ..

هذا رد شافي وافي ! — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) March 27, 2024

وفي سياق متصل، أعادت كتائب القسام، الأربعاء، نشر جزء من خطاب القائد العام للكتائب محمد الضيف، عند انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، والتي دعا فيها الشعوب العربية للنفير والمشاركة في المعركة.

وقال القائد الضيف في كلمته: "يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر، والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي".

وأضاف: "ابدأوا بالزحف اليوم، الآن وليس غدًا، نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدودًا ولا أنظمة ولا قيودًا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى، "انفروا خفافًا وثقالًا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"".

القسام ينشر كلمة قائد الأركان محمد الضيف في بداية الطوفان، وورد فيها:



"يا أهلنا في #الأردن ، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف نحو فلسطين اليوم والآن ولا تجعلوا حدوداً ولا قيوداً تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى"



والله لقد أقام علينا الضيف وإخوانه… pic.twitter.com/7Kd2Y2nCU0 — الحارث الحوراني | 🔻 October 7 (@harethalhorany) March 27, 2024

وهذه الرسالة الصوتية، هي الثانية للضيف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نشرتها حماس على حسابها في تلغرام.

وجاءت الكلمة، في ظل التظاهرات الغاضبة التي خرجت خلال الأيام القليلة الماضية، في الأردن والمغرب، وخاصة محاصرة آلاف الشبان في سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمان.

🔻كــ.ـتائب القســ ام تعيد نشر رسالة موجهة من قائد هيئة الأركان محمد الضيف، إلى الشعوب العربية. pic.twitter.com/pAQwhIjsfM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 27, 2024

وأثارت تظاهرات الأردن، ردود فعل واسعة في قطاع غزة، وأشاد بها الفلسطينيون هناك، واعتبروها واحدا من عوامل الضغط الكبير والمساندة لما يواجهونه من عدوان وحشي من قبل الاحتلال عليهم.

ويشارك أكثر من ألفي متظاهر، في مسيرات تضامن و"غصب" إلى الشوارع، وسط اندلاع اشتباكات واعتداءات بالهروات من قبل الشرطة الأردنية، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأكدت مصادر صحفية اعتقال الشرطة للعشرات من المتظاهرين الذين كانوا يسعون لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.

وردّد المتظاهرون المتضامنون مع غزة هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويُذكر أن المتظاهرين الأردنيين، بدأوا الزحف والتظاهر منذ يوم الإثنين الماضي، في خطوة "غضب" و"تضامن" مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب "إبادة جماعية" منذ 173 يومًا.