"مناهضة التطبيع بالأردن" لـ "فلسطين أون لاين": سنواصل مظاهرات حصار السفارة الإسرائيلية حتى وقف العدوان

خاص ـ فلسطين أونلاين

قال م. أمين عرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وعضو لجنة متابعة تجمع "اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع"، إنّ استمرار حصار سفارة الاحتلال في عمان، خطوة مهمة يمكن أن تسهم في وقف المذبحة في غزة.

ولفت عرار في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، إلى أنّ المسيرات انطلقت في وقت سابق باتجاه أقرب نقطة للسفارة الامريكية التي تعتبر (رأس الحية) في ارتكاب هذه المذبحة.

وأكد على، أنّ الحراك الأردني أزعج الاحتلال وأمريكا، داعيًا عموم الشعب الأردني للحاق به.

وأشار، إلى دعوات مليونية دعت لها قوى وأحزاب أردنية؛ لمحاصرة السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، ترافقًا مع ذكرى إحياء يوم الأرض يومي الجمعة والسبت.

وأكد عرار، على أنّ المسيرات لم تتوقف خلال الأيام الماضية، دعمًا وتأييدًا للمقاومة تحت شعار "بايعناك بايعناك يا مقاوم بايعناك".

وشدد على، أنّ الشعب الأردني لن ينفض من الشارع قبل أن تتوقف المذبحة، محذرًا من أن الشارع الأردني سيصعد من مواقفه تباعًا للضغط بوقف المذبحة.

وأشار إلى، وجود دعوات لاعتصامات مفتوحة، حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

وبين عرار، أنّ المظاهرات عمت مختلف الأماكن في الأردن، لمحاصرة سفارة الكيان في الرابية، وطرد السفير.

وشدد على ضرورة إلغاء كل الاتفاقات، بداية من "وادي عربة" لاتفاقية "الغاز المشؤومة"، ووقف الجسر البري لدعم الكيان وتزويده بالمنتجات.

كما وأشار إلى ضرورة استبدال هذا الجسر لدعم أهلنا في غزة، عوضًا عن إلقاء المساعدات عبر الإنزالات الجوية التي تسببت بوفاة عدد من المواطنين بالقطاع.

ودعا إلى، ضرورة وقف المذبحة في غزة التي تفوق "وصف الإبادة"، مشددًا على أن هذه المطالب تقف على رأس مطالب المتظاهرين في الأردن.

ونبه إلى، أنّ يوم غد الجمعة يتزامن مع إحياء ذكرى يوم الأرض في سخنين وما تلاه في الثلاثين من آيار.

وأكد، أنّ إحياء ذكرى يوم الأرض سيكون في مظاهرات عارمة يوم السبت القادم في العاصمة الأردنية عمان، وبقية المحافظات الأخرى.