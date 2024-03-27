في وقت الإفطار... "مجزرة جديدة" بقصف الاحتلال منزلًا يؤوي نازحين بمدينة غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مع دخول حرب "الإبادة الجماعية" على غزة يومها الـ 173، غاراته الجوية والمدفعية الكثيفة على منازل مأهولة بالسكان في جنوب القطاع ووسطه وشماله، فيما يستمر حصاره واستهدافه لمستشفيات في القطاع، في وقت يواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لليوم العاشر تواليًا.

وفي ساعات الإفطار، استشهد 9 مواطنين، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق ومنازل في مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل عائلة عجور غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرين، علما أنه يكتظ بالمواطنين.

كما استشهد مواطن، وجرح آخرون، إثر غارات استهدفت مفترق حي الشجاعية بمدينة غزة، ونقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي "المعمداني".

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، إن مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال بحق عائلة عجور خلف مجمع الشفاء الطبي بجوار مبنى الولادة؛ حيث تم استهداف المنزل وبداخلة عدد من المواطنين.

وأشار "بصل" في تصريح صحفي إلى، أن طواقم الدفاع المدني أنقذ 4 مواطنين من تحت الأنقاض، ولا زال 6 أطفال تحت الانقاض بعضهم أحياء.

ولليوم العاشر يواصل جيش الاحتلال، اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقصف وتدمير وإحراق العديد من المنازل والبنايات السكنية المحيطة بالمستشفى، ما غيّر ملامح المنطقة بالكامل.

وكالة الأناضول نقلت عن شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات اعتقال لعشرات الفلسطينيين في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة به.

كما ويحتجز داخل المستشفى نحو 160 مريضًا ومصابًا مع 25 فردًا من الطاقم الطبي في مبنى "الأمير نايف للحروق" في ظروف مأساوية، وفق مصادر طبية فلسطينية.

فيما أحرقت القوات الإسرائيلية 10 منازل وبنايات سكنية بشكل كامل في محيط المستشفى، فيما قصفت الطائرات 3 بنايات تضم نحو 100 شقة سكنية ودمرتها بالكامل، في منطقة "فلسطين" القريبة من المستشفى.

وفي جنوب القطاع، استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

واستُشهد 11 مواطنًا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة ضهير بمدينة رفح، فيما أصيب آخرون في غارة استهدفت منزلاً لعائلة الحمايدة بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واعتقلت عددا من الكوادر الطبية ونازحين، وأمرت البقية بمغادرة المستشفى والنزوح.

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 173على التوالي.

وأعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدًا و 102 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32490 شهيدًا، و 74889 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

