"حصاد القسام".. تفجير آليات عسكرية وقنص جندي "إسرائيلي" في الـ "معارك الضارية" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، عن قنص جندي "إسرائيلي" وتفجير آليات عسكرية "إسرائيلية"، خلال المعارك الدائرة في مدينة غزة.

قالت الكتائب في بيان مقتضب، "تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة".

وبثت كتائب القسام، في بيانٍ منفصل، صور استهداف آلية "إسرائيلية" بعبوة "شواظ" في محيط مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.وأظهرت الصور استهداف دبابة خلال سيرها في أحد الشوارع من على بعد أمتار قليلة.

مشاهد بثتها كتائب القسام قالت إنها لاستهداف آلية صهيونية بعبوة "شواظ" في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/LSRZUKQSCB — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 26, 2024

كما وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، بثّت القسام، مشاهد جديدة، تظهر فيها استهداف المقاومين لقوات الاحتلال خلال المعارك الضارية شمال شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو، رصْد أحد المقاومين لدبابة "الميركافاه" إلى حين اقترابها من موضع تمركزه، ليُطلق عليها قذيفة الياسين 105، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

كما أظهرت المشاهد، استهداف المقاومين لجرافة D9، بقذيفة الياسين 105، من مسافة قريب، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأمس الإثنين، بثت كتائب القسام، مشاهد من استهداف مقرًا لقيادة جيش الاحتلال وتصدي مقاتليها لآليات عسكرية متوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

واستهدف مقاتلو القسام آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" من مسافات مختلفة، وتمت إصابتها بصورة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأظهرت المشاهد استهداف مقاتلي القسام مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بالقناصات، وذلك برصاص عيار 12.7 المضاد للتحصينات، حيث تم إصابة عسكريين اثنين على الأقل، ورصد إحدى طائرات الاحتلال التي تحوم في المنطقة.