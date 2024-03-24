فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحة غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 32 ألفًا و226 شهيدًا

آلاف المغاربة يطالبون بإنهاء حصار غزة ووقف الحرب

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

اقتحامات المستوطنين تتواصل في المسجد الأقصى بأول أيام "عيد المساخر"

سرايا القدس تعلن عن عملية نوعية ضد قوات الاحتلال في جنين

170 يومًا من الإبادة الجماعية والجرائم المروّعة في قطاع غزة

أبو عبيدة يعلن وفاة أحد المحتجزين "الإسرائيليين" بغزة

اليوم الـ 169.. 72 شهيدًا في "مجازر جديدة" بأنحاءٍ بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة

45 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

موقعة قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف ناقلة جند وآليات للاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

آلاف المغاربة يطالبون بإنهاء حصار غزة ووقف الحرب

24 مارس 2024 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
...
المغرب.jpg

طالب آلاف المغاربة، ليلة السبت، بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما، وفتح المعابر، ووقف الحرب الإسرائيلية التي تسببت بحدوث مجاعة في بعض المناطق لاسيما في الشمال.

جاء ذلك خلال مسيرات ووقفات تضامنية مع غزة بعدة مدن، مثل الدار البيضاء وآسفي (غرب)، ومكناس (شمال).

وذكر مراسل الأناضول، أن المشاركين طالبوا بوقف الحرب على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية.

كما طالب المشاركون في المظاهرات، بحماية المدنيين ومنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ خططها بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووقف التطبيع مع تل أبيب.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها، "فين فين (أين) الحقوق، في غزة تموت محروق"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"فين حقوق الإنسان".

وأدان المشاركون في الوقفات التي دعت إليها هيئات مدنية، مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، "صمت المجتمع الدولي عما يقع بغزة، والدعم الغربي لإسرائيل".

#غزة #المغرب #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة