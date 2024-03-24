آلاف المغاربة يطالبون بإنهاء حصار غزة ووقف الحرب

طالب آلاف المغاربة، ليلة السبت، بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما، وفتح المعابر، ووقف الحرب الإسرائيلية التي تسببت بحدوث مجاعة في بعض المناطق لاسيما في الشمال.

جاء ذلك خلال مسيرات ووقفات تضامنية مع غزة بعدة مدن، مثل الدار البيضاء وآسفي (غرب)، ومكناس (شمال).

وذكر مراسل الأناضول، أن المشاركين طالبوا بوقف الحرب على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية.

كما طالب المشاركون في المظاهرات، بحماية المدنيين ومنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ خططها بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووقف التطبيع مع تل أبيب.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها، "فين فين (أين) الحقوق، في غزة تموت محروق"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"فين حقوق الإنسان".

وأدان المشاركون في الوقفات التي دعت إليها هيئات مدنية، مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، "صمت المجتمع الدولي عما يقع بغزة، والدعم الغربي لإسرائيل".