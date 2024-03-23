فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لليوم الـ 169.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" في غزة

انتظرت ابنها لأكثر من 28 عامًا... وفاة والدة الأسير حسن سلامة

مظاهرات بأكثر من 148 ساحة يمنية تضامنًا مع قطاع غزة

100 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

حماس: مشروع القرار الأمريكي يمَكّن الاحتلال من الاستمرار في عدوانه

لليوم الـ 168.. حصيلة الشهداء في حرب "الإبادة الجماعية" بغزة تتجاوز الـ 32 ألفًا

في 2024.. "إسرائيل" تنفذ "أكبر استيلاء" على أراضي الضفة منذ 30 عامًا

في مجمع الشفاء.. الاحتلال يقصف عدة مبانٍ ويحتجز العشرات من المرضى والكوادر الطبية

موقع أميركي: هذا هو السبب الحقيقي للاقتحام الجديد لمستشفى الشفاء بغزة

إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

أمام خيارين: إما الموت أو التعذيب

الاحتلال يهدد الطواقم الطبية والنازحين داخل مجمع "الشفاء الطبي" بهدم المباني فوق رؤوسهم

23 مارس 2024 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
...

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، فجر اليوم السبت، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يُهدد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني مجمع الشفاء الطبي بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق أو التعذيب أو الإعدام.

ووثّق الإعلامي الحكومي عددًا من الشهادات التي حصل عليها من داخل مجمع الشفاء الطبي، تشير إلى تهديد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين؛ بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام.

وأعرب الإعلامي الحكومي عن استنكاره وإدانته البالغة لهذه الجريمة المنظمة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام، مُطالبًا كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال.

وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين.

كما طالب الإعلامي الحكومي كل دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، داعيًا بضرورة  الخروج من مربع الصمت وممارسة دوراً عملياً لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.

#الحرب على غزة #مجمع الشفاء الطبي #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة