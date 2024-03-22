غزة - فلسطين أون لاين

في أكثر من 148 ساحة في المحافظات اليمنية، اليوم الجمعة، انطلقت مسيرات حاشدة بمشاركة عشرات الآلاف تضامنًا مع غزة التي تواجه عدوانًا وحشيًا لأكثر من 6 أشهر.

وفي العاصمة صنعاء، شهدت مظاهرة مليونية حاشدة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة في قطاع غزة، وتنديدًا بالتخاذل العربي ضد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

بالتزامن مع المظاهرة في صنعاء، تواصل الخروج المليوني في أكثر من 147 ساحة أخرى دعمًا للشعب الفلسطيني في مدن ومديريات 15 محافظة، حتى في المناطق الريفية البعيدة، على الرغم من الحر والعطش في نهار رمضان.

لن تصمت حناجر وبنادق صنعاء حتى تنعم غزة بالسلام



شهدت العاصمة اليمنية وعدد من المحافظات الاخرى، مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة. وندد المشاركون باستمرار العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة والصمت والتخاذل العربي والدولي على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.#اليمن_سند_فلسطين pic.twitter.com/eh2cnj7Pcf — قناة العالم (@v_alalamnews) March 22, 2024

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "بالله الملك الجبار نهزم دول الاستكبار" و"قل للذين استكبروا لن تعبروا لن تعبروا" و"يا عرب يا عرب.. أين النخوة والغضب".

وشدد المتظاهرون على "ضرورة استمرار العمليات العسكرية اليمنية المساندة لمعركة "طوفان الأقصى" حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني"، وفق المصدر..