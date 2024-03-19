"بعد مجزرة جديدة".. حماس: استهداف لجان تأمين المساعدات "سادية صهيونية"

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 23 مواطنًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال على تجمع للمواطنين عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف تجمعًا للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 23 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين.

وأشار شهود عيان إلى، أن عدد كبير من الشهداء والجرحى ملقون على الأرض في المكان بعد استهدافهم بصورة مباشرة.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استهداف جيش الاحتلال "النازي" للجان الشعبية والعشائرية التي كانت تؤمّن توزيع المساعدات دليل إضافي على سادية الاحتلال الصهيوني المجرم.

وقالت الحركة، إن الاحتلال يتَقَصّد ضرب أية هياكل محلية أو عشائرية وطنية تقوم بتنظيم وتوزيع المساعدات.

وأكدت، أن الاحتلال يريد من ذلك نشر الفوضى والفلتان الأمني، تنفيذاً لمخططه الخبيث الرامي لدفع شعبنا للنزوح عن أرضه.

وأضاف البيان: "إننا نؤكد بأن تصاعد العدوان الدموي الصهيوني لن يكسر إرادة شعبنا، ولن يزعزع صموده؛ وأن شعبنا الفلسطيني وعشائره وكافة قواه سيمضون متحدين لقطع الطريق على هذا العدو المجرم، وعلى مخططاته الإحلالية الإرهابية".

وطالبت "حماس"، في ذات الوقت، المجتمع الدولي وكافة الهيئات الدولية والإقليمية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بكبح جماح هذا العدو النازي.

ونوهت إلى أن الاحتلال "يُمعن في قتل أبناء شعبنا سواء بالقصف الهمجي أو بسلاح التجويع الذي يُطبِّقُه على مرآى ومسمع من العالم أجمع".

وبينما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، تقوم باستهداف المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الشحيحة التي تصل، من أكياس طحين أو معلبات.

وخلال الأيام الأخيرة، تكررت مجازر الاحتلال التي تستهدف المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.

وفي 29 شباط/فبراير الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، بالقرب من "دوار النابلسي"، بعد أن استهدفت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول قافلات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 117 مواطنا على الأقل وإصابة 800 آخرين.

وفي سياق متصل، استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال عددا من المواطنين على شاطئ بحر النصيرات والزهراء وسط القطاع.

كما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، جثمان شهيد مجهول الهوية تم انتشاله من شارع البحر.