7670 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنًا من الضّفة الغربية، بينهم الصحفية رولا حسنين، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين، وقلقيلية، ورام الله، والخليل، والقدس، ورافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ووفق رصد المؤسستين، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 7670 حالة اعتقال، بما يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.