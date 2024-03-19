الاحتلال يواصل حملات الاعتقال "التعسفي" في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط سلسلة اعتقالات "ممنهجة" و"متواصلة" طالت عددًا من المواطنين.

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو الأمير" عقب اقتحامها بلدة كفر ثلث شرق المدينة، واعتقلت الشاب أنس عزمي أبو الأمير. كما قتحمت القوات الصهيونية بلدة رأس عطية جنوب قلقيلية، وداهمت منازل المواطنين وعاثت بها خرابًا.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقلت الصحفية رولا حسنين بعد مداهمة منزلها وتفتيشه وتخريب محتوياته.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بشارع السوق بمخيم بلاطة شرق نابلس، فجّر خلالها المقاومون عدة عبوات بآليات الاحتلال، واستهدفوا الجنود بوابل من الرصاص في عدة محاور من المخيم ومحيطه.

واقتحمت جرافة عسكرية مدينة نابلس ومخيم بلاطة، واعتلت قناصة الاحتلال على عدد من المباني في شارع القدس ومحيط المخيم.

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون ، وداهمت منازل عدد من المواطنين، عُرف من بينهم: الشاب شرف سمار والشاب أسعد خمايسة.

كما داهم الاحتلال بلدة سيريس جنوب المدينة، واعتقل الشابين محمود وعز الدين أبو علي.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية على حاجز مخيم شعفاط.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال المدينة، وداهمت منزل المواطن روحي تيسير عدوان، وفتشته وخرّبت محتوياته وعاثت فيه خرابًا.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "شويكي" واعتقلت الشاب مدحت شويكي.

واقتحمت القوات الصهيونية قرية بيت الروش الفوقا غرب مدينة دورا، واعتقلت الشاب محمد كايد كاشور.