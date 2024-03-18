ارتفاع حصيلة الاعتقالات "الإسرائيلية" بالضفة الغربية إلى 7655 أسيرًا

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الاعتقالات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 7655.

وأوضح "نادي الأسير" في بيان صحفي، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر. مؤكدًا أن الاحتلال لا يفرق في حملاتها بين طفل وكبير، أو رجل وامرأة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الأحد، بعد صلاة التراويح مجموعة من المواطنين في بلدة العيساوية شمالي شرق مدينة القدس لمّ تعرف أعدادهم ولا هوياتهم حتّى اللحظة.

وفي فجر اليوم، شنّت قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في مختلف الضفة الغربية والقدس الشريف، بينهم أسرى محررون وأئمة مساجد.