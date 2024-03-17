الأونروا: الحرب دمرت حياة أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة، اليوم الأحد، أن الأوضاع في شمال القطاع مأساوية إلى أبعد الحدود جراء النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية.

وأشارت حمدان، في حديث صحفي، إلى أن الوفيات بين الأطفال في قطاع غزة ترتفع على نحو غير مسبوق بسبب سوء التغذية والجفاف.

شددت على، أن أكثر من ربع سكان غزة يواجهون خطر مجاعة حقيقية.

وفي سياق متصل، قالت إن الدمار الذي حل بالقطاع تسبب بنحو 23 مليون طن من الحطام يحتاج إلى سنوات لإزالته.

وأضافت أن الحرب دمرت حياة أكثر من مليوني شخص في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة، خلّف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتواجه "إسرائيل" تهم ارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، إثر الفظائع المرتكبة بالقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتفرض عليه "تل أبيب" حصارًا منذ عام 2006، ما جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات.

وجراء الحرب وقيود "إسرائيلية"، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.