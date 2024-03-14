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أسهم ماكدونالدز تتراجع بـ 10 مليارات دولار منذ مطلع 2024

14 مارس 2024 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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أسهم ماكدونالدز تتراجع بـ 10 مليارات دولار منذ مطلع 2024

تراجعت قيمة أسهم سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية، بقيمة 10 مليارات دولار أو 4.7 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، مدفوعا بتأثر المبيعات في بعض الأسواق بصدارة الشرق الأوسط.

وأظهر مسح أجرته "الأناضول" استنادا إلى سهم الشركة المدرج في وول ستريت، أن القيمة السوقية سجلت في ختام جلسة أمس الأربعاء، 204.24 مليارات دولار، نزولا من 214.1 مليار دولار بنهاية 2023.

يأتي هذا التراجع وسط تصريحات صدرت عن إدارة الشركة في أكثر من مناسبة، بشأن تأثر المبيعات في أسواق داخل الشرق الأوسط وخارجها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبادر نشطاء من عديد الدول العربية والإسلامية، بالدعوة إلى مقاطعة كافة الشركات التي يشتبه بدعمها لإسرائيل؛ فيما أظهرت صور نشرها موقع ماكدونالدز إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، تقديمه وجبات للجيش الإسرائيلي.

والأربعاء، انخفض سهم ماكدونالدز بنسبة 3.89 بالمئة، بعد أن ألمحت إدارة الشركة أثناء حديثها في مؤتمر UBS إلى أنهم يتوقعون انخفاضا طفيفا في مبيعات الأعمال الدولية في الربع الأول الجاري مقارنة بالربع الرابع 2023.

واعترف عملاق الوجبات السريعة ببداياته الضعيفة في بعض أسواقه الدولية، بما في ذلك الصين وفرنسا والشرق الأوسط.

 

المصدر / الأناضول
#مقاطعة #خسائر #ماكدونالدز #محرقة غزة

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