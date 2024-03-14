الأورومتوسطي: مرضى "الفشل الكلوي" في غزة يواجهون حكمًا بـ"الموت البطيء"

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن مرضى الفشل الكلوي في غزة يواجهون حكمًا بالموت البطيء في خضم جريمة الإبادة الجماعية "الإسرائيلية".

وأشار المرصد الأورومتوسطي في تقرير له، اليوم الخميس، إلى أن ما بين 1000 إلى 1500 مريض بالفشل الكلوي تتفاقم حالتهم الصحية بشكل حاد بفعل نقص الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية في أنحاء قطاع غزة، وأزمات تلقي العلاج مع انهيار المنظومة الصحية والضغط الهائل على المستشفيات وتعطل عمل غالبيتها.

وأكد أن جميع المستشفيات في قطاع غزة تواجه نقصًا حادًّا في الوقود، والمعدات الجراحية، والأدوية، بما في ذلك أدوية التخدير، ونقص الغذاء، والعاملين الصحيين، ولاسيما في شمال غزة.

ووثّق الأورومتوسطي وفاة 20 مريضًا بالفشل الكلوي على الأقل بسبب عدم تمكنهم من تلقي العلاج المطلوب بفعل الهجمات العسكرية "الإسرائيلية" التي استهدفت المنظومة الصحية، في وقت باتت حياة نحو 60 آخرين مهددة في أي لحظة.

وقال المرصد: "لم تقتصر الوفيات على المسنين، بل شملت من هم دون العشرين عامًا، إذ توفي بعضهم على أجهزة الغسيل، بسبب غياب الماء والكهرباء وانعدام الإمكانات الطبية اللازمة لحالاتهم".

وأوضح أن صعوبة الوضع الأمني وحصار المرضى في منازلهم لأيام طويلة خلال العمليات العسكرية البرية لجيش الاحتلال، أدّى إلى ازدياد عدد الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات.

ولفت المرصد إلى أن تفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي مرتبط كذلك بسوء التغذية، نظرًا للمجاعة الحاصلة، ولاسيما في محافظتي غزة وشمالها، فالغالبية تعتمد على البقوليات والمياه الملوثة، مما يؤدي إلى ارتفاع وظائف الكلى وتراكم السموم.

وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل الفوري والجاد للضغط على "إسرائيل" من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل عنه، والسماح بإدخال المواد الإغاثية، بما في ذلك الطبية على نحو عاجل وفعال.