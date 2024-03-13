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حماس تنفي ادّعاءات "العربية" المنسوبة لـ"مصدر كبير في الحركة"

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حماس تنفي ادّعاءات "العربية" المنسوبة لـ"مصدر كبير في الحركة"

13 مارس 2024 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر اليوم الأربعاء، التصريحات التي تداولتها قناة العربية ونسبتها لـ"مصدر كبير في حماس"، فيما يتعلق بموافقة الحركة على عرض دولي يقضي بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حركة حماس، في تصريح مقتضب إنه: "لا صحة لما نشرته قناة العربية منسوبًا لـ"مصدر كبير بحماس" من أخبار حول تلقي الحركة عرضًا دوليًا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل".

وشددت حماس على وسائل الإعلام بضرورة  تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم التلاعب بمشاعر شعبنا الذين يتعرض لعدوان صهيوني وحرب إبادة نازية منذ 159 يومًا.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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