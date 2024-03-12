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رئيس أيرلندا ينتقد حملة "إسرائيل" ضد الأونروا: "عار مخز"

12 مارس 2024 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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الأونروا تحصل على تبرعات مالية جديدة.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

انتقد الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، حملة "إسرائيل" المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وقال إن إطلاق مثل هذه الحملة "عار مخز".

وفي بيان أصدره الثلاثاء، بشأن الأوضاع في غزة، تطرق هيغينز إلى تصريحات للمفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، بأن "إسرائيل تنفذ حملة للقضاء على الأونروا".

وقال هيغينز إن "الوضع الذي نشهده الآن في غزة هو وضع لا ينبغي للرأي العام العالمي أن يصرف انتباهه عنه أو يغض الطرف عنه".

وأضاف: "هذه مسألة حياة وموت، يجب وقف الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات فورًا".

وذكر أنه تم منع المساعدات التي يمكن إيصالها فورًا "بشكل فاضح"، وأنه يجب على المسؤولين عن ذلك تحمل مسؤولية الوفيات التي حدثت.

كما انتقد هيغينز قطع بعض الدول الدعم المالي عن أونروا، مؤكدا أن الدول التي تقطع الدعم يجب أن تأخذ في الحسبان الأطفال الذين يموتون بسبب نقص الأكسجين والأطفال الذين يموتون بسبب سوء التغذية.

المصدر / وكالات
#غزة #الأونروا

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