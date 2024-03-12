الاحتلال يُقر بمقتل "رقيب" بمعركة "طوفان الأقصى"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن جثة أحد جنوده برتبة "نقيب" محتجزة لدى حركة "حماس" في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واعترف جيش الاحتلال، بمقتل الجندي إيتاي خين، 19 عامًا ، من نتانيا، وهو جندي في الكتيبة 75 "تشكيل عاصفة الجولان" (7)، في الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

بدورها، ذكرت هيئة البث العبرية أن "الجندي قتل في 7 أكتوبر، وأن جثته محتجزة لدى حركة حماس".

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، الخميس الماضي، مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الإذاعة أن 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، قتلوا من اندلاع الحرب.

والأحد الماضي، قتل جندي من قوات الاحتلال، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في محور مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وفق ما صرح به المتحدث باسم جيش الاحتلال.

حتى اليوم، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 590 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 249 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة، فيما تؤكد المقاومة الفلسطينية بأن العدد أكبر من ذلك بكثير.