الاحتلال يواصل اقتحامه "التعسفي" لمدن الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومُداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط سلسلة اعتقالات "عشوائية" لعدد من الشبان.

في جنين، تسللت قوات صهيونية خاصة، صباح اليوم، إلى مخيم جنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، وسط استنفار وانتشار كبير لقوات الاحتلال.

كما دوّت صافرات الإنذار بشكل متواصل في المخيم عقب اقتحام قوات الاحتلال لشوارعه وأزقته. كما اندلعت اشتباكات "مُسلحة"، أطلق خلالها الشبان وابلًا من الرصاص تجاه القوات المُقتحمة للمخيم.

وفي الليلة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد موفق قبها، من بلدة يعبد، أثناء مروره عبر حاجز عسكري نصبه جنود الاحتلال قرب قرية زبدة إلى الغرب من بلدة يعبد، على الطريق بين محافظتي جنين وطولكرم.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو شخيدم شمال المدينة، واعتقلت المواطن عيسى شلالدة، والشيخ مشهور سلامة بعد مداهمة منزليهما.

في نابلس، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، بعد اقتحامها قرية عوريف جنوبي المدينة، ومُداهمتها منازل المواطنين، وتفتيشها، وتخريبها. عُرف من بين المعتقلين: الشقيقان علي وعصام ناجح الصفدي، وكمال فرحان شحادة، ونضال يوسف شحادة، والشقيقان جهاد وناجح أسعد الصفدي، وفارس علي الصفدي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب غسان خالد عبد الجليل عامر من قرية كفر قليل، أثناء مروره صباح اليوم على حاجز دير شرف غرب المدينة.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عودة الخطيب من بلدة حزما.

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي كفر سابا، وفتستها وعبثت بمحتوياتها.