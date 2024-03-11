غوتيريش: يستمر القتل والقصف والمذبحة بغزة رغم حلول رمضان

غزة - فلسطين أون لاين

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح "قد يؤدي إلى دفع أهل غزة لدائرة أعمق من الجحيم"، مشيرا إلى "وجوب احترام روح شهر رمضان بإسكات السلاح".

وقال غوتيريش لصحافيين: "يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم، وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة".

وقال: "ندائي القوي اليوم هو لالتزام روح شهر رمضان من خلال إسكات الأسلحة، وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكنا بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من احتمال شن "إسرائيل" هجومًا بريًا على رفح، "يُسقط سكان غزة في دوائر أعمق في الجحيم".

وأضاف: "شهدنا شهورًا تلو الآخر قتلا للمدنيين وتدميرًا بمستوى لم يسبق له مثيل طوال السنوات التي قضيتها أمينًا عامًا"، لافتًا إلى أنّ المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة تأتي بكميات ضئيلة، هذا إذا وصلت أصلًا.

واعتبر الأمين العام أن احترام القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها، محذرًا من أن "التهديد بشن هجوم إسرائيلي بري على مدينة رفح المكتظة بالنازحين، يهدد بدفع أهل غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم".

واستقبل أهالي قطاع غزة، اليوم الإثنين، شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.

وبالتزامن مع موعد السحور، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وكثفت الغارات على منطقة خربة العدس شرقي مدينة رفح ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 31112 شهيدًا و 72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم