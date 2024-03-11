في اليوم الـ 157.. مجزرة "جديدة" في حي الزيتون ونسف مربعات سكنية في خان يونس

يستقبل قطاع غزة اليوم الإثنين، أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم، إلّا أن الفرحة هذا العام منقوصة من كل الطقوس التي اعتاد شعبنا على ممارستها احتفالًا وابتهاجًا بقدوم شهر البركة. هذه المرة لم يبقَ بيتٌ في غزة إلّا وقد ذاق مرارة الفقد ووجع الذكريات المدفونة تحت أنقاض بيوتهم. لم يراع الاحتلال الصهيوني حُرمةً لهذا الشهر، ليوقف آلة حربه الهمجية، بل إنه أضاف يومًا مأساويًا جديدًا يُضاف إلى أيام القصف والتدمير والقتل الذي يمارسه ضد شعبنا منذ أكثر من 5 شهور على التوالي.

في اليوم الـ 157 لحرب الإبادة الجماعية، استيقظ الناس في غزة لتناول سحورهم الأول، على صوت القصف الجوي والمدفعي، الذي لم يترك منطقةً في قطاع غزة، إلّا وقد شنّ عليها قصفه النازي، مُخلّفًا عشرات الشهداء والضحايا والمفقودين.

وفي متابعة آخر إحصائيات الضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، فقد ارتقى 31112 شهيدًا، وأُصيب 72,760 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية "الأخيرة" للحرب الصهيونية على غزة:

في خان يونس، أُصيب عدد من المواطنين إثر قصف صهيوني لعدة منازل في بلدة القرارة شمال المدينة.

كما أطلق الطيران المروحي، نيرانه بشكل مكثف تجاه شرق مدينة خان يونس. فيما شن الطيران الحربي عدة غارات شمال مدينة حمد السكنية.

في دير البلح، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على مناطق شرق المدينة وسط قطاع غزة.

في غزة وشمالها، ارتقى، فجر اليوم الإثنين، 16 شهيدًا في مجزرة "بشعة" ارتكبها الاحتلال ضد عائلة "أبو شمالة"، بعد استهداف منزلهم المأهول بالسكان في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما ارتقى طفلان بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار بكثافة صوب ساحل مخيم الشاطئ ومنطقة السودانية شمال غرب المدينة.

وفيما يلي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الـ 157 من العدوان المتواصل على غزة:

في رفح، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، سلسلة غارات متواصلة على منطقة خربة العدس، شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بركات" بحي الجنينة شرقي مدينة رفح، ما أدّى إلى ارتقاء 3 شقيقات وإصابة آخرين.

كما استهدف الطيران الحربي أرضًا زراعية قرب الحدود المصرية الفلسطينية قرب حي السلام، جنوبي المدينة.

في خان يونس، نسفت قوات الاحتلال صباح اليوم عددًا من المربعات السكنية في المدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف بشكل منخفض لطائرات الأباتشي سط إطلاق رشاشاتها للأعيرة النارية الثقيلة بين الفينة والأخرى.

كما واصلت قوات الاحتلال نسفها لعدة منازل في مدينة حمد السكنية شمال غرب مدينة خان يونس.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

في النصيرات، استهدفت طائرات الاحتلال منطقة المغراقة شمال المخيم.

وفي فجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق جنوب مخيم النصيرات.

في غزة وشمالها، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف قوات الاحتلال منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي الصهيوني عدة غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.