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ضربات الاحتلال لمزارع الدجاج في غزة.. دمار 90% والاستيراد من مصر يغطي 10% فقط

10 مارس 2024 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في غزة، مروان الحلو، صرح اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 90% من مزارع الدجاج في القطاع، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 156 يومًا.

وأوضح الحلو في تصريحه أن عدد مزارع الدجاج، التي يقدر بنحو 6500 مزرعة في القطاع، تضاءلت إلى بضع مزارع فقط في محافظة رفح.

وأضاف أن هذه المزارع كانت توفر نحو 3 ملايين دجاجة شهريًا، وترتفع إنتاجيتها إلى 5 ملايين في شهر رمضان، مع إنتاج مليون طبق بيض منزلي شهريًا.

وأكد الحلو أن الكميات المستوردة حاليًا من الدجاج المبرد عبر مصر لا تكفي احتياجات 10% من سكان القطاع، مشيرًا إلى وجود عقبات عديدة أمام آلية توزيع الدجاج المستورد.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه المتواصل المنشآت الاقتصادية بشكل شبه كامل، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها، حيث بلغ عدد الشهداء نحو 31 ألفًا والمصابين أكثر من 72 ألفًا، وتضررت نحو ثلثي المباني السكنية والبنية التحتية.

#غزة #المعابر #مصر #الإبادة الجماعية

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