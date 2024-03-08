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معظمهن أمهات و"نساء حوامل"

إحصائية "كارثية".. 9 آلاف امرأة فلسطينية استشهدت منذ بداية الحرب الصهيونية على غزة

08 مارس 2024 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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 كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة  د. أشرف القدرة،  مساء أمس الخميس، أن الاحتلال الصهيوني قتل 9 آلاف امرأة فلسطينية في القطاع جرّاء  تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة منذ 7  أكتوبر الماضي.

وأعلنت الوزارة في بيان أصدرته  عشية يوم المرأة العالمي الموافق 8 آذار/ مارس من كل عام  أن الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 9 آلاف سيدة منهن آلاف الأمهات والسيدات الحوامل والكوادر الصحية.

وأكد القدرة أن المجتمع الدولي تنكر لحقوق المرأة الفلسطينية وصمت عن الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة بحقها، ما ساهم في الإبادة الجماعية التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات وأطفالهن وعائلاتهن يوميًا على يد القوات "الإسرائيلية" المدعومة أميركيا وأوروبيًا.

وأشار إلى أن النساء يشكلن 49% من سكان قطاع غزة معظمهن في سن الإنجاب، مما يفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية نتيجة العدوان "الإسرائيلي".

وأوضح  أن المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا نتيجة العدوان "الإسرائيلي".

وطالب القدرة مؤسسات المرأة حول العالم بالوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية وتحشيد الطاقات للمطالبة بوقف العدوان "الإسرائيلي". 

كما دعا الأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على وقف فوري للعدوان "الإسرائيلي" والإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وأسرتها.

#يوم المرأة العالمي #الحرب على غزة #نساء غزة #طوفان الأقصى

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