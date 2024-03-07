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وزارة الصحة تطلق مناشدة دولية لتوفير وحدات دم للجرحى والمرضى بغزة

07 مارس 2024 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مناشدة للمؤسسات العربية والدولية بالعمل بشكل عاجل على توفير وحدات الدم ومكوناتها، نظرًا للحاجة الماسة لإنقاذ المرضى والجرحى في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ "وزارة الصحة تعاني من عدم توفر المواد الأساسية للتبرع بالدم سواء من حقائب الدم الفارغة أو مواد الفحص الفيروسية، وكذلك فحوصات فصائل الدم".

وأضافت أن "أبناء شعبنا في قطاع غزة قد تبرعوا بأكثر من 40000 وحدة دم خلال العدوان رغم الظروف القاسية التي يعيشونها من نزوح وتجويع"، بحسب البيان.

وتابعت "️نهيب بكافة الجهات ذات العلاقة الاستجابة العاجلة لمناشدتنا وإرسال كميات كبيرة من وحدات الدم المنقذة لحياة الجرحى والمرضى في قطاع غزة".

في اليوم الـ 153، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة بالأحزمة النارية على محافظة وسط قطاع غزة وجنوبها، واستمرار المجازر بحق المدنيين والأسر الفلسطينية وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما يتهدد شبح الموت جوعًا سكان القطاع، خاصة في محافظتي غزة والشمال.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30800 شهيدًا و72298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#غزة #الصحة

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