وفد حماس يغادر القاهرة للتّشاور مع قيادة الحركة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أن وفدها المفاوض غادر القاهرة؛ للتشاور مع قيادة الحركة، بشأن مفاوضات وقف العداون الصهيوني على غزة.

وأكدت حركة حماس في تصريح لها، استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني.

وقالت مصادر خاصة لـ"الجزيرة" إنّ وفد حماس يغادر القاهرة على أن تستأنف محادثات وقف إطلاق النار في الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر إلى إن "إسرائيل" رفضت طلب حماس المتمثّل في وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش من قطاع غزة وعودة النازحين دون شروط.

وأوضح مصدر مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية المصرية أن المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان "مستمرة" بين جميع الأطراف.

يُذكر أن مفاوضات وقف العداون على غزة، بدأت في القاهرة الأحد الماضي، بمشاركة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة حماس.

وأكدت حركة حماس في تصريح سابق، أنّها أبدت المرونة المطلوبة وتعاملت بروح إيجابية عالية مع الوسطاء، بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا.

وأوضحت أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا.