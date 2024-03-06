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أبدينا "مرونة" ونتنياهو "يُماطل"

حماس: سنواصل التّفاوض للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا

06 مارس 2024 . الساعة 07:54 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه.

وقالت حماس في تصريح لها، إنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا، غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق،  وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا.

وأوضح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بيروت، أن الحركة تعاطت بروح إيجابية ومرونة عالية مع مقترحات الإخوة الأشقاء في مصر وقطر، في كل مراحل التفاوض، إلاَّ أنَّ نتنياهو يواصل تهرّبه وعدم مسؤوليته أمام جمهوره.

وشدد حمدان على مطالب المقاومة المتمثلة بضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وعودة النازحين، مشيرًا إلى أن العدو لا يزال يمارس نفس أساليب المماطلة في التعامل مع مبادرات وقف العدوان، ويستخدم المجازر كـ "ورقة ضغط" على الشعب ومقامته.

ولفت حمدان إلى أن الحركة لن تسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحًا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضدّ الشعب الفلسطيني، أو غطاء لمواصلته ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين العزل، أو لكسب الوقت للمضي في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة.

#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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