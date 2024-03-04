بعد اندلاع حريق بسفينة "إسرائيلية".. "القوات المسلّحة اليمنية" تعلن استهداف سفن "معادية"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، مساء اليوم الإثنين، عن استهداف سفينة إسرائيلية " MSC SKY " في البحرِ العربي وذلك بعدد منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة وكانت الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً.

وقالت القوات المسلحة، في بيانٍ لها عبر منصة "إكس"، أن عملية الاستهداف الأخيرة جاءت بعدَ ساعاتٍ فقط من تنفيذِ عمليةٍ نوعيةٍ أطلقتْ خلالَها القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على عددٍ منَ السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمر.

وأضاف البيان، أنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، وأنَّها لنْ تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على مساندةِ الشعبِ الفلسطيني المظلوم".

كما أشار إلى، أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومن خلالِ هاتينِ العمليتينِ تؤكدُ قدرتَها على استهدافِ السُّفُنِ الحربيةِ وغيرِ الحربيةِ في آنٍ واحدٍ وأن عملياتِها متصاعدةٌ ومستمرةٌ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وخليجِ عدن، وبابِ المندب، حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.بحسب البيان.

وفي وقت سابق، قالت شركة أمبري للأمن البحري إن حريقًا شبّ على متن سفينة حاويات "إسرائيلية" ترفع علم ليبريا، كانت قد تعرضت للاستهداف اليوم الاثنين خلال إبحارها في البحر الأحمر، على بعد نحو 88 ميلًا بحريًا قبالة شواطئ مدينة عدن اليمنية.

وقالت الهيئة إن انفجارين هزّا السفينة، لكن لم ترِد أنباء عن وقوع خسائر في صفوف الموجودين على متنها. وأوضحت أن أحد الانفجارين وقع عن بعد.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها تلقت أنباء عن تضرر سفينة "إسرائيلية" جراء هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، وإن السفينة أصدرت نداء استغاثة.

وقالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة قد تعرضت لاستهداف مباشر، أو تضررت بسبب انفجارات وقعت بالقرب منها.

و"تضامنًا مع غزة" التي تواجه حربًا "إسرائيلية" مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وبحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، تأتي هذه العملياتُ انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، وردًا على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.