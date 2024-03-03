الفصائل الفلسطينية تدعو "الضمائر الحيّة" في العالم لأكبر حراك خلال رمضان

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت الفصائل الفلسطينية، الأحد 3 مارس/آذار 2024، دعمها الكامل لحملة "طوفان رمضان" العالمية، داعيةً الضمائر الحية في العالم لأكبر حراك عالمي خلال الشهر الكريم، تحت عنوان "طوفان رمضان"، انتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.

وقبل يومين جدَّد ناشطون الدعوة للتغريد على وسم "طوفان رمضان " على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. وتداولوا منشورات وتصاميم تدعو لإعلان الإضراب الشامل، وإيقاف جميع مناحي الحياة.

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيانٍ لها، نعلن دعمنا الكامل لحملة رمضان الطوفان العالمية، وندعو الضمائر الحية في العالم كله لأكبر حراك عالمي رسمي وشعبي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "رمضان الطوفان " انتصارًا لعدالة قضيتنا والضغط لوقف وإنهاء حرب الإبادة الجماعية وإفشال المخططات الاحتلال الصهيوني.

وأضاف البيان، "أن يشمل هذا الحراك والطوفان العالمي تفعيل المقاطعة بكل أشكالها وقطع كافة الإمدادات للاحتلال، وإعلان الإضرابات والاعتصام في الميادين والساحات العامة وتنظيم المسيرات في كافة العواصم والمدن.

وجدَّدت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وتقرير مصيره، والعودة لأرضه ودياره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أكدت الفصائل الفلسطينية دعمها المطلق للمقاومة في مواجهة الاحتلال ودحره عن أرض فلسطين، وضرورة تفعيل المقاومة بجميع أشكالها في كل الساحات والجبهات، واعتبار شهر رمضان "شهر الطوفان العالمي" للانتصار لفلسطين ولقضيتنا العادلة.

وجاء في البيان: "إن الدم الفلسطيني النازف على هذه الأرض، الذي يتجاوز اليوم في ظل حرب الإبادة الجماعية أكثر من 130 ألفًا، ما بين شهيد ومفقود وجريح، في غزة، واستهداف الضفة بالاستيطان والعدوان المستمر، والقدس بالتهويد، والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالتدنيس والاقتحامات ومنع الصلاة".

إضافة إلى ذلك، نوّه بيان الفصائل إلى "التمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، وانتشار الكيان المحتل كالسرطان في جسد أمتنا العربية والإسلامية والعالم بأسره".

كما نبَّهت الفصائل: "هذا يجعلنا اليوم نقف صفًا واحدًا في حراكٍ عالمي شعبي ورسمي، لمواجهة هذا الخطر ومشاريعه التصفوية الإرهابية، التي تجاوزت الفاشية والنازية في أبشع صورها وأشكالها".