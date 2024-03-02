مشروع قانون في "البرلمان التركي" لمعاقبة المُشاركين في الحرب الصهيونية على غزة

أعلن حزب الدعوة الحرة "هدى بار" التركي، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه قدّم مشروع قانون يقضي بوجوب إسقاط الجنسية التركية عن المشاركين في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أهالي قطاع غزة

وأكد الحزب التركي أنه قدّم مشروع القانون إلى البرلمان التركي، داعيًا إلى إسقاط الجنسية ومصادرة الأصول، والسجن مدى الحياة، لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان "الإسرائيلي" على غزة.

وأوضح النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون، أنهم يريدون وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية، الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية، بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم.

وأشار رامانلي إلى أنه في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد بجيش الاحتلال، فقد قدم حزبه مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارًا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة، وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص، إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم.



ودعا رامانلي خلال حديثه، الأحزاب السياسية كافة، وجميع أعضاء البرلمان، إلى دعم مشروع القانون من أجل إقراره بشكل رسمي.