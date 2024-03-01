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بعد ساعات من ارتقاء شقيقه

ارتقاء الشهيد صلاح الدين شوامرة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب الخليل

01 مارس 2024 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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ارتقى مساء أمس الخميس، الشاب صلاح الدين سليمان شوامرة (28 عامًا) متأثراً بجروح حرجة أُصيب بها برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت عوا بالخليل.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء الشاب شوامرة بعد إصابته الخطيرة في البطن والصدر، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص نحو شوامرة واثنين من أ\قاءه.

وفي عصر الخميس، أعلنت وزارة الصحة ارتقاء الشاب نجم الدين سليمان شوامرة (34 عامًا)، وهو شقيق الشاب صلاح الدين، فيما أُصيب شقيقهم الثالث نور الدين سليمان شوامرة  (30 عامًا).

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أمس الخميس،  إن طواقمها الطبية استلمت شهيد وإصابتين برصاص قوات الاحتلال، قرب مدخل بلدة بيت عوا جنوبي مدينة الخليل.

وعقب الكشف عن هوية الأشقاء الثلاثة، أفادت مصادر محلية بأن الشهيد نجم الدين أُصيب بالرصاص الحي في القلب، ما أدّى إلى ارتقائه على الفور، فيما أُصيب الشهيد صلاح الدين بثلاث رصاصات في البطن والصدر، ووصفت حالته بالخطيرة، ليرتقي بعد ساعات في مستشفى دورا الحكومي.  في حين وُصفت حالة شقيقهم نورالدين بالطفيفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الأشقاء الثلاثة كانوا يجمعون نبتة "العكوب" عند مدخل بيت عوا.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال منعت الوصول للمُصابين، قبل أن تسلمهم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

 

#الخليل #رصاص الاحتلال #طوفان الأقصى #صلاح الدين شوامرة

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