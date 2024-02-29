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بعد محاولته إنقاذ نجله.. ارتقاء الشهيد إبراهيم محاميد في طولكرم

29 فبراير 2024 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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الشهيد إبراهيم محاميد

استُشهد صباح اليوم الخميس، المواطن إبراهيم محمد علي محاميد (59 عامًاً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل 5 شهور في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد  محاميد، متأثرًا بجروح حرجة أُصيب بها برصاص الاحتلال خلال الاقتحام الكبير لمخيم نور شمس.

وأشارت الصحة إلى أن محاميد أُصيب بالرصاص الحي في منطقتي الظهر والبطن خلال محاولته الوصول لجثمان نجله الشاب طه محاميد بتاريخ (19/10/2023).

ونُقل محاميد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وكان يرقد في العناية المكثفة، إلى أن تم الإعلان عن استشهاده اليوم.

وبارتقاء الشهيد محاميد، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي إلى 79 شهيدًا.
 

#طولكرم #الضفة الغربية #طوفان الأقصى #إبراهيم محاميد

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