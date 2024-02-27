برشقة صاروخية "كبيرة".. حزب الله يقصف قاعدة "إسرائيلية" مهمة في الجليل الأعلى

أعلن حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة ميرون العسكرية في الجليل الأعلى، برشقة صاروخية كبيرة من عدة راجمات.

وقال حزب الله في بيان له: " دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًّا على ‏العدوان على محيط مدينة بعلبك في البقاع استهدفنا قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية، في جبل ‏الجرمق، بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات".

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن 30 إلى 40 صاروخًا أطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة.

وردًا على قصف بعلبك، أعلن حزب الله أمس الإثنين استهداف مقر قيادة فرقة الجولان في جيش الاحتلال، بـ60 صاروخًا من طراز "كاتيوشا".

وقال النائب في مجلس النواب اللبناني حسن فضل الله، في تصريح له، أمس الإثنين "إن الاحتلال "الإسرائيلي" هدّد لبنان، ونحن نقول له أن نار المقاومة حارقة وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا".

وتابع فضل الله: "الاحتلال يظن أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك والقرى اليوم، إلّا أنّ المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تمادي الاحتلال في عدوانه على القرى والبلدات".

وأكد أنّ العدوان على بعلبك لن يمر دون رد، ونهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار.

يُشار إلى أن قاعدة ميرون تعتبر مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحكم الجوي، وتشكل مركزًا لعمليات التشويش الإلكتروني، وإدارة العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.