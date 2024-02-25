"رئيس البرلمان التركي: نتنياهو يجب أن يحاكم كما حُكِم على كاراديتش"

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن مصير رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينبغي أن يكون كما حُكِم على زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أدلى قورتولموش بهذه التصريحات خلال عودته من مشاركته في الاجتماع البرلماني الآسيوي في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أكد على أن الدول التي كانت تدعم الكيان الصهيوني لم تعد قادرة على التعبير عن دعمها بقوة كما كانت من قبل.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا دعوى ضد "إسرائيل" أمام المحكمة العدل الدولية وإصدار قرار مؤقت ضد الاحتلال، مشيراً إلى الكوارث الإنسانية التي تسبب بها العدوان الصهيوني على غزة والتي أودت بحياة أكثر من 30 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء.

ووصف قورتولموش المجازر التي ارتكبها نتنياهو وعصابته في غزة بأنها وحشية لا يمكن تصورها أو الدفاع عنها، وأعرب عن أمله في أن يتم محاكمة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل مماثل لما حُكم على كاراديتش وملاديتش.

وفي مارس/آذار 2019، حُكم على "رادوفان كاراديتش" بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في سربرنيتشا البوسنة، وهو الأمر الذي يؤكد على ضرورة محاسبة المجرمين وفقًا للقانون الدولي.

المصدر / الأناضول