مصدر من المقاومة: كبّدنا المحتل خسائر فادحة وعناصرنا تنتشر في كل المحاور

أكّد مصدر في المقاومة الفلسطينية من حي الزيتون في مدينة غزة، تكبيد قوّات الاحتلال خسائر فادحة.

وشدّد على أنّ المقاتلين ما زالوا ينتشرون في كل محاور القتال، وفق ما نقلته قناة الميادين اليوم الأحد 25.

وأشار المصدر إلى انسحاب دبابات الاحتلال من محيط مسجد علي وجامعة غزة في اتجاه شارع صلاح الدين وسط حي الزيتون.

كما لفت إلى أنّ طائرات الاحتلال “كثّفت منذ الأمس غاراتها على بيوت المدنيين ودمّرتها على رؤوس ساكنيها”.

وفي الأثناء تم سماع دويّ انفجارات واشتباكات عنيفة في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر إعلاميّة إنّ طائرات الاحتلال المسيّرة أطلقت النار بالتزامن مع قصف مدفعي على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، واستهدف الاحتلال بقصف مدفعي كثيف المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أشارت المصادر إلى هبوط مروحيّتين صهيونيتين بعد اشتباكات ضارية بين المقاومين وجنود الاحتلال في حيّ الزيتون في مدينة غزّة أمس السبت.

واعترفت قوّات الاحتلال، صباح اليوم، بمقتل جندي، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطرة، من لواء “غفعاتي”.

كما اعترف الاحتلال، أمس، بمقتل قائد سرية في كتيبة “شاكيد 424″، التابعة للواء “غفعاتي” على إثر إطلاق المقاومة في حيّ الزيتون صاروخا مضادّا للدبابات.

ووصل عدد الجنود القتلى في صفوف الاحتلال من بداية العدوان على قطاع غزّة إلى 578.