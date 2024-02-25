الحوثيّون: تعرّضنا لـ22 غارة جويّة منها 17 على العاصمة صنعاء

أكّدت جماعة أنصار الله الحوثي، أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ22 غارة جوية، 3 محافظات يمنية، فجر اليوم الأحد 25 فيفري.

ومن بين المدن المستهدفة، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي أعيد استهدافها مرّة أخرى بعد نحو 3 أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، أنّ “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مدينة صنعاء وريفها بـ17 غارة جوية”.

كما تعرّضت “شبكات اتصالات في مديريتي حيفان ومقبنة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد لاستهداف بثلاث غارات أمريكية بريطانية”.

كما تم تنفيذ “غارتين على مزارع في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد”.

وكانت الجماعة أعلنت مساء السبت، شنّ الولايات المتحدة وبريطانيا “سلسلة غارات” على العاصمة اليمنية صنعاء، وفق قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين.

وهذه هي المرة الأولى التي يعاود فيها الطيران الأمريكي البريطاني استهداف صنعاء منذ نحو 3 أسابيع.

محاولة أمريكيّة يائسة

وفي وقت لاحق نقلت القناة ذاتها عن مصدر عسكري بجماعة الحوثي -لم تسمّه- قوله إنّ “تجدّد غارات العدوان الأمريكي البريطاني محاولة يائسة لمنع اليمن من عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

و”تضامنا مع قطاع غزة” استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل.

وفي 16 فيفري الجاري، دخل حيّز التنفيذ التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية دولية”.

وجاء ذلك ردّا على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.

ويشنّ تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنّها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.

ومع تعرّضهم لغارات أمريكية وبريطانية، أعلن الحوثيون أنّهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.