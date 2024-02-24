غزة - فلسطين أون لاين

أظهرت صور استخلصت من طائرة مسيّرة "إسرائيلية"، اليوم السبت، جرائم "مروّعة" ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين والكوادر الطبية، في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وبيّنت الصور، حصلت نشرتها قناة الجزيرة القطرية، تعمد قوات الاحتلال قنص مدنيين بعد تتبعهم ورصدهم، بينما تركت جثامينهم في الطرقات ومنعت الإسعاف من الوصول لها ونقلها.

وفي لقطة صادمة، أظهرت الصور إطلاق مسيرات "كواد كابتر" النار على فلسطيني يحاول إنقاذ مصابين، قبل استهدافه.

إلى جانب، اعتقال كوادر طبية ومرضى ونازحين من مستشفى العودة بتل الزعتر وتجريدهم من ملابسهم، كما تكشف عن عمليات تفجير مربعات سكنية كاملة.

#الجزيرة تحصل على صور من كاميرا مسيرة للجيش الإسرائيلي تظهر استهداف الجيش للمدنيين في منطقة تل الزعتر، واقتحامه مستشفى العودة شمال #غزة، واعتقال الكوادر الطبية والمرضى، وعمليات تفجير مربعات سكنية كاملة | تقرير: صهيب العصا #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/epRblNNlSh — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 24, 2024

وخلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر -أي بعد الهدنة الإنسانية التي تم خلالها عملية تبادل للأسرى- توغلت الآليات العسكرية إلى تل الزعتر وبدأت بحصار مستشفى العودة واستهدفت محيطه لأيام.

وبعد أيام اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى العودة وبدأت باعتقال العشرات في أجواء باردة وأظهرت الصور المعتقلين وهم عراة.

المصدر / الجزيرة