في يومها الـ 140.. "الإعلام الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين
نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 140 – الجمعة 23 فبراير 2024م
◻️ (140) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (2,573) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (36,514) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (29,514) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (13,000) شهيداً من الأطفال.
◻️ (8,800) شهيدة من النساء.
◻️ (340) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (47) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (130) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.
◻️ (69,616) مصاباً.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (157) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (304) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (208) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (278) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻️ (69,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻️ (31) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (152) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (124) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.
◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال