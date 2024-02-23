فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تحذّر من مخططات صهيونية "واضحة المعالم" لقتل المعتقلين الفلسطينيين

الدعاية في مقابل الوقائع.. ماذا تريد إسرائيل في الحقيقة؟

وسط انتشار عسكري "مشدد".. الاحتلال يُعرقل وصول المُصلين إلى المسجد الأقصى

في ظروف "غامضة".. استشهاد أسير من غزة في سجن الرملة "الإسرائيلي"

خلال 24 ساعة.. ارتقاء 104 شهيدًا في 10 مجازر "مروعة" ارتكبها الاحتلال في حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

باحث "إسرائيلي" يكشف: كيف ينظر الرأي العام السعودي لخطوة التطبيع مع "إسرائيل"؟

الكويت لـ "العدل الدولية": الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"

الاحتلال يعتزم إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية بالضفة

لازاريني يحذر من انهيار الأونروا

بينهم صحفي وأسرى محررون.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

في يومها الـ 140.. "الإعلام الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات الحرب الصهيونية على غزة

23 فبراير 2024 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 140 – الجمعة 23 فبراير 2024م

◻️ (140) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (2,573) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (36,514) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (29,514) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (13,000) شهيداً من الأطفال.
◻️ (8,800) شهيدة من النساء.
◻️ (340) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (47) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (130) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.
◻️ (69,616) مصاباً.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (157) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (304) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (208) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (278) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻️ (69,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻️ (31) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (152) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (124) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.
◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال

#الحرب على غزة #الإعلام الحكومي #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة