في يومها الـ 140.. "الإعلام الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 140 – الجمعة 23 فبراير 2024م

◻️ (140) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,573) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (36,514) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (29,514) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (13,000) شهيداً من الأطفال.

◻️ (8,800) شهيدة من النساء.

◻️ (340) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (47) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (130) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

◻️ (69,616) مصاباً.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (157) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (304) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (208) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (278) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (69,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (31) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (152) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (124) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال