الصّحة العالمية تُحذّر: قطاع غزة تحوّل إلى "منطقة موت" وندعو للوقف الفوري لإطلاق النار

غزة - فلسطين أون لاين

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن قطاع غزة أصبح "منطقة موت"، جرّاء تواصُل الحرب الصهيونية على قطاع غزة لليوم الـ 139 على التوالي.

وأوضح غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة "متدهورة" للغاية، جرّاء تدمير جزء كبير من القطاع، وتواصلُ القصف الصهيوني على جميع المناطق منذ أكثر من 4 شهور.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية بذلت جهودًا كبيرة من أجل إنقاذ المرضى المتواجدين في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد تعرّضه للحصار والاقتحام من قبل قوات الاحتلال.

وقال غيبريسوس: " إن المنظمة نفّذت مع شركائها عمليات طوارئ لإجلاء عدد من المرضى ذوي الحالات الخطيرة، إلّا أنه لا يزال 130 مريضًا وما لا يقل عن 15 طبيبًا وممرضًا في المستشفى".

وتابع: "وحدة العناية المركزة في المستشفى لم تعد تعمل، ومنظمة الصحة العالمية تحاول نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وإنقاذ حياتهم قبل تدهور حالتهم الصحية".

وشدّد غيبريسوس على أن قطاع غزة أصبح "منطقة موت" بعد تدمير جزء كبير من المنطقة. واستشهاد أكثر من 29 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين.

ودعا غيبريسوس إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت، وضرورة تقديم مساعدات إنسانية غير محدودة إلى كافة مناطق القطاع المحاصر.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تمكّنت خلال الأيام الماضية من إجلاء 45 مريضًا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى، وسط تحذيرها "الشديد" من تدهور الأوضاع الإنسانية والطبية داخل المجمع.



يُذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مجمع ناصر الطبي قبل 8 أيام بعد حصار شديد استمر أكثر من أسبوعين، استهدفت فيه عددًا من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.



