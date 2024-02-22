بقيمة 32 مليون دولار.. اليابان تتبرع بمساعدات إضافية لغزة

قالت الحكومة اليابانية إنها تخطط إرسال مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 32 مليون دولار إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لوزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأعربت كاميكاوا عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي وصفته بـ "الحرج" في ظل الاحتلال والهجمات الإسرائيلية.

كما عبرت عن "قلقها العميق" إزاء الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح، وطالبت الأطراف "بالتصرف من منظور إنساني".

وذكرت الوزيرة اليابانية أن بلادها تخطط لإرسال مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 32 مليون دولار للمدنيين في غزة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية، سيتم إرسال مساعدات إنسانية إلى المنطقة عبر المؤسسات الدولية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار، لتعلن في نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستقدم 65 مليون دولار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن (إسرائيل) حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر / الأناضول