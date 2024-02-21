الأورومتوسطي يستنكر: صمت المنسقة الأممية "كاخ" تجاه مجاعة غزة يثير القلق ويطرح تساؤلات "جدية"

غزة - فلسطين أون لاين

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان صمت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، السيدة "سيخريد كاخ"، وتجاهلها الواضح للوضع الكارثي الذي يتطور في مدينة غزة وشمال القطاع، لا سيما فيما يتعلق بتفشي المجاعة والموت البطيء للسكان.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ موقف "كاخ" يثير الاستغراب في ظل التقارير المقلقة عن الجوع وانعدام الأمن الغذائي بين المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء والفئات الهشة الأخرى في قطاع غزة، في وقت يستمر فيه الاحتلال بتقييد إدخال الإمدادات الإنسانية، وهو أمر في صميم مهمتها.

وفي الثامن من كانون ثانٍ/يناير، بدأت "كاخ" مهمتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2720) لعام 2023 لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. لكن منذ ذلك الوقت لم تبذل "كاخ" ضغوطًا ملموسة على المجتمع الدولي والأطراف المعنية لجذب الانتباه إلى هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة والتصدي لها وحشد تحرك أكثر فاعلية لتغيير هذا الوضع الصادم.

وفي وقت سابق، أدلت "كاخ" تصريحات بشأن الوضع في جنوب قطاع غزة، ومخاطر العملية البرية الإسرائيلية الوشيكة لمدينة رفح -وهي الملجأ الأخير لمئات آلاف النازحين- إلا أن موقفها ظل يفتقر لأي آفاق لمعالجة الأزمة المقلقة بشكل خاص في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، والتي تنذر بكارثة إنسانية ذات نطاق هائل.

وحذّرت وكالات الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء،من الخطير الجسيم الذي يشكله سوء التغذية، خاصة في شمال قطاع غزة، حيث يعرقل الاحتلال وصول المساعدات بشكل متعمد منذ عدة أسابيع، وغالبًا ما يتم منعها تمامًا لأيام متتالية.

وفي الوقت الذي يتم فيه إدخال المساعدات الإنسانية على نحو شحيح إلى مدينة غزة وشمالها، فإن القوات "الإسرائيلية" تستهدف المدنيين الذين يتجمعون لانتظارها ومحاولة الحصول على ما يُعينهم وعوائلهم على البقاء أحياء.

وفي توثيق المرصد لعدد شاحنات المساعدات، فقد أكد أن معدل ما يُسمح بدخوله إلى القطاع من مساعدات إنسانية ما بين 70 إلى 100 شاحنة، اثنتان منهم إلى المحافظات الشمالية، في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 يوميًّا هو 500 شاحنة على الأقل.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني واحد من كل ستة أطفال تحت سن العامين من سوء التغذية الحاد في مدينة غزة وشمالها.

ووثّق فريق الأورومتوسطي عدة حالات وفاة لأطفال—بمن في ذلك رضع- نتيجة الجوع وسوء التغذية الذي وصل حد لجوء سكان لأعلاف الحيوانات وخيارات أخرى غير مسبوقة.

وتعد عرقلة المساعدات بشكل متعمد من قبل السلطات الإسرائيلية، جنبًا إلى جنب مع القصف العشوائي وتدمير أكثر من 70% من المنازل والبني التحتية في قطاع غزة، فضلًا عن الاستهداف المتكرر لموظفي توصيل المساعدات، تعد عوامل تزيد من معاناة المدنيين وتخلق ما يشير إليه الخبراء "الإسرائيليون" أنفسهم بـ "منطقة الموت".

وأشار المرصد إلى أنّ ما يدخل إلى غزة لا يلبي الحد الأدنى لاحتياجات المدنيين في ظل الحرمان الشديد والمتواصل والمتراكم من الأساسيات من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء.

وأوضح أنّ تقاعس "كاخ" يثير قلقًا خاصًا في ضوء ولايتها المتمثلة بتسهيل وتسريع وصول المساعدات للمدنيين في غزة.

يُذكر أنّ "كاخ" امتنعت عن ممارسة الضغوط على الاحتلال والأطراف المعنية لضمان الوصول الآمن للإمدادات الإنسانية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول التزامها بأداء مهمتها في مواجهة واقع من صراع البقاء يعانيه الأطفال.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أن مشاركة "كاخ" الأخيرة مع السلطات "الإسرائيلية"، بما في ذلك التقاط صورة مبتسمة مع المسؤول "الإسرائيلي"، رئيس الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة(COGAT)اللواء غسان عليان، قد أثارت انتقادات مبررة بشكل إضافي، في الوقت الذي هدد فيه "عليان" علانية بجعل حياة سكان غزة جحيمًا حيًا وحرمانهم من كل مقومات الحياة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بالخروج عن صمتها بشأن الوضع في مدينة غزة وشمالها، والتأكيد على إدانة استخدام الاحتلال للمجاعة كسلاح حرب في المنطقة، كما حثها على استخدام جميع السبل المتاحة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية على الفور ودون عوائق إلى شمال غزة، وضمان تقديمها في الوقت المناسب لحماية السكان المتضررين من المجاعة.

ودعا الأورومتوسطي "كاخ" إلى تعزيز التعاون مع جهود جميع الأطراف لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية لسكان قطاع غزة وتعزيز آليات التنسيق فيما بينهم لضمان استجابة موحدة وفعالة لأزمة المجاعة المنتشرة بين المدنيين.

وحثّ الأورومتوسطي "كاخ" على التعاون الوثيق مع المبادرة العالمية الخاصة بـ "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) لتسريع تسليم تقريرها الثاني، وتوفير تقييم محدث لأزمة الغذاء وتحليل متجدد لمؤشرات المجاعة في قطاع غزة، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنظر إلى التدهور السريع للأوضاع الإنسانية الناجم عن الهجوم والحصار المستمر.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن حياة ورفاهية كافة سكان قطاع غزة تبقى في وضع مقلق وخطير، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لتجنب تفاقم المأساة في المنطقة.