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40 شهيدًا في قصف الاحتلال منازل مأهولة بوسط قطاع غزة

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بالفيديو 40 شهيدًا في قصف الاحتلال منازل مأهولة بوسط قطاع غزة

17 فبراير 2024 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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صورة من المكان
غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى 40 شهيدًا، حتى اللحظة وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل مأهولة بالسكان والنازحين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأنه تم انتشال 40 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على عديد المنازل في المحافظة الوسطى بقطاع غزة

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت أكثر من 7 منازل في الزوايدة ودير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 40 مواطناً وإصابة العشرات بجروح، وآخرون تحت الأنقاض

وفي صباح اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 134 على قطاع غزة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023، إلى 28858 شهيدًا و 68677 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

#غزة #الاحتلال

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