40 شهيدًا في قصف الاحتلال منازل مأهولة بوسط قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى 40 شهيدًا، حتى اللحظة وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل مأهولة بالسكان والنازحين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأنه تم انتشال 40 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على عديد المنازل في المحافظة الوسطى بقطاع غزة

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت أكثر من 7 منازل في الزوايدة ودير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 40 مواطناً وإصابة العشرات بجروح، وآخرون تحت الأنقاض

مستشفى شهداء الأقصىى وسط قطاع غزة يستقبل إصابات من الرضع والأطفال جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل المدنيين pic.twitter.com/A08tufqqDq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 17, 2024

#صور| مراسل شهاب: وصول عدد من الجرحى -بجروح متفاوتة الخطورة- إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء استهداف الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في المحافظة الوسطى قبل قليل pic.twitter.com/nms8MT5ngX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 17, 2024

#شاهد| الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة "مروعة" في المحافظة الوسطي في قطاع غزة، بعد استهدافه عدد من منازل المواطنين المكتظة بالنازحين قبل قليل pic.twitter.com/prBV8TMbSe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 17, 2024

#شاهد | لحظة قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة "أبو ربيع" في منطقة المحطة قرب مدخل مدينة دير البلح pic.twitter.com/EjLAVe7dP8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 17, 2024

#شاهد| نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء استهداف الاحتلال عدة منازل في المحافظة الوسطى من قطاع غزة قبل قليل. pic.twitter.com/QeEOCOFv0g — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 17, 2024

وفي صباح اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 134 على قطاع غزة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023، إلى 28858 شهيدًا و 68677 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.