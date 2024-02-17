نازحون برفح.. مزارع الدواجن ملاذهم وأقفاصها أسرة أطفالهم

غزة - فلسطين أون لاين

ترجمة: فلسطين أونلاين

إن البحث عن مأوى في قطاع غزة، سواء في خيمة بسيطة في الشارع أو في فصل دراسي مكتظ، أصبح ترفًا لمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، خاصة حين حول عدوان الاحتلال غزة غير صالحة للسكن تقريبًا خلال أربعة أشهر فقط.

لقد دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارًا بأكثر من نصف المباني في غزة، ويواصل بشكل مطرد تقليص المساحات الآمنة أو الصالحة للعيش في جميع أنحاء القطاع المحاصر، كما أجبرت الفلسطينيين على الخروج من منازلهم في شمال ووسط غزة باتجاه الجنوب، مما أدى إلى تهجير 85 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.وفق تقارير أممية ومحلية.

وقد لجأ حوالي 1.5 مليون شخص إلى رفح، وهي منطقة تبلغ مساحتها 64 كيلومترًا مربعًا فقط، ويكافحون الآن للعثور على مساحة كافية حتى لإقامة خيمة بسبب الاكتظاظ الشديد.

وقد وضعت "إسرائيل" أنظارها مؤخرًا على رفح، الملجأ الأخير المتاح لسكان الساحل الأكثر اكتظاظًا بالعالم، فصعدت من هجماتها على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة، وهددت بغزو بري وشيك.

وتحت تهديد المزيد من الدمار الشامل والموت، وبسبب الافتقار إلى الخيارات، اضطرت العديد من الأسر النازحة في جميع أنحاء غزة إلى اتخاذ تدابير صارمة للعثور على مأوى.

وتحدث موقع "ميدل إيست آي" إلى إحدى العائلات الخمس التي لجأت إلى مزرعة في رفح، حيث حولت أقفاص الدجاج المفتوحة إلى أسرة لأطفالها.

"خائف من النوم"

قال رأفت لقمان، الذي تضم عائلته المكونة من 32 فردًا بينهم من هم حديثي الولادة وأطفال صغار: "قررنا القدوم إلى هذه المزرعة لأننا لم نتمكن من العثور على أي مكان آخر نذهب إليه".

ويضيف: "لقد جئنا إلى هنا معتقدين أنه يمكننا تحمل ذلك لبضعة أيام، لكن هذه الحرب استغرقت وقتًا أطول بكثير. لا أستطيع أن أصدق أن أطفالي ينامون في أقفاص حيث ينام الدجاج. أنظر إليهم وينفطر قلبي على ذلك، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل غير ذلك؟"

ومن داخل أقفاص الدجاج، يستطيع الأطفال بسهولة رؤية حدود رفح الخاضعة للسيطرة المصرية، بجدرانها العالية المغطاة بالأسلاك الشائكة.

وقال لقمان لـ "ميدل ايست آي": "أخذت ابنتي دمية الدب معها عندما تم إجلاؤنا في المرة الأولى. وقد احتفظت بها معها طوال الوقت".

ويشرح ذلك اليوم، بالقول: "لكن في أحد الأيام، هطلت الأمطار وغمرت المياه المزرعة. كانت نائمة في القفص وسقط دميتها في مياه الأمطار وتاهت، بكت كثيرًا بسبب ذلك في اليوم التالي. ومرة ​​أخرى، شعرت أنا وأمها بالعجز الشديد، لا يمكننا حتى أن نحضر لها دمية دب جديدة."

ويقول أطفال لقمان إنهم اعتادوا على واقعهم الجديد الآن، ومن الصعب أن يتذكروا أنه في يوم من الأيام كان لديهم منزل وغرف نوم.

وقالت ميس ابنة رأفت البالغة من العمر (12 عاماً): "ما زلنا محظوظين لأننا لم نموت وأن والدينا على قيد الحياة" مستدركةً: "لكن بصراحة، ما زلت أشعر بالخوف أثناء النوم في الأقفاص. فهي باردة جدًا ومظلمة في الليل. لقد كنت أكره الحشرات دائمًا، لكنها موجودة في كل مكان هنا، ولا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك".

في مخيمات وسط القطاع، يعيش النازحون في وسط غزة أيضًا في ظروف مزرية بسبب الاكتظاظ في الملاجئ - التي تشمل المدارس والمستشفيات والمساجد - ونقص الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه النظيفة والصرف الصحي ونظام الصرف الصحي.

كان أبو أحمد جابر، وهو أب وجد، يحتمي في مدرسة تديرها الأمم المتحدة وقرر العودة إلى منزله الذي تعرض للقصف بعد ظهر أحد الأيام بينما كانت الأسرة في المنزل تتناول الغداء.

جميع البدائل تفتقر إلى الكرامة

"الوضع في المدارس مروع إنها مكتظة لا مراحيض ولا طعام ولا ماء ولا خصوصية على الإطلاق، لذلك قررت العودة مع عائلتي إلى منزلي الذي تعرض للقصف والعيش في أي مكان بقي قائما". قال لموقع "ميدل إيست آي".

وعندما قصفت "إسرائيل" منزله، اجتاح الدخان الأسرة، مما أدى إلى اسوداد الضوء بعد الظهر، وقال جابر: "كنا نظن أننا متنا".

وأضاف: '​​​​"أعيش حياة بدائية للغاية وسط الأنقاض. يقول أبو أحمد جابر: "لكنني أفضل أن أفعل ذلك بدلاً من مغادرة منزلي والإخلاء من مكان إلى آخر مثل قطع الشطرنج".

أخرج الرجل المسن وأبناؤه أختهم الحامل وابنتها البالغة من العمر سنة واحدة من تحت الأنقاض بأيديهم العارية. وفرت الأسرة إلى إحدى المدارس بحثًا عن مأوى، حيث نزفت ابنته لساعات قبل أن تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليهم.

وعلى الرغم من تجربتهم المؤلمة، إلا أن جابر، الذي يعاني من مشكلات في القلب والسكري، اتخذ قرار العودة إلى منزلهم المدمر في البريج، وسط غزة، لأنه شعر أن جميع البدائل الأخرى تفتقر إلى الكرامة.

وقال "هذا منزلي. كيف يمكنني أن أتخلى عنه؟ لقد بنيته بيدي حجرا حجرا. أنظر إليه 20 مرة في اليوم وأعاني من حقيقة أنني لا أستطيع حتى إعادة بناء أو إصلاح أي شيء". جابر بصوت مليء بالأسى والغضب.

"أبكي كل ليلة. لا أستطيع حتى النوم بعد الآن. إذا نمت واستيقظت لأي سبب من الأسباب، لا أستطيع النوم مرة أخرى. أنا أعيش حياة بدائية للغاية وسط الأنقاض، لكنني أفضل أن أفعل ذلك بدلاً من مغادرة منزلي". والإخلاء من مكان إلى آخر مثل قطع الشطرنج، ومن أجل ماذا، ماذا فعلت أنا وعائلتي؟

وأضاف: "لقد أدركت أن لا أحد يهتم لأننا في غزة، لقد تحولنا إلى مقاطع فيديو يمكن للناس مشاهدتها. لماذا يصعب للغاية إعطائنا حقوقنا الأساسية التي تمنحها لنا جميع القوانين الدولية؟ لا أستطيع أن أفهم العالم".

أعاد نزوح ما يقرب من مليوني شخص في غزة إلى الأذهان ذكريات النكبة، أو الكارثة، عام 1948 عندما تم تهجير 750 ألف فلسطيني قسرًا من منازلهم على يد الميليشيات الصهيونية لإفساح المجال أمام دولة "إسرائيل" المنشأة حديثًا.

ويعيش الفلسطينيون في غزة اليوم ما عاشه أجدادهم قبل أكثر من 70 عامًا، والخوف من عدم القدرة على العودة أبدًا هو جوهر اهتمامهم.

وقال جابر: "إذا تم تدمير المنزل، فإن الأرض لا تزال موجودة، وهي ملكي، أفضل أن أموت هنا على أن أعيش نكبة أخرى كما فعلت عائلتي من قبلي"، مردفًا: "أنا لا أطلب المساعدة للمغادرة أو الإخلاء، أنا أطلب إنهاء هذه الحرب والمساعدة في إعادة بناء منزلي وإعادة بناء غزة.