غانتس وآيزنكوت يهددان نتنياهو.. ماذا يحدث في كابينت الحرب "الإسرائيلي"؟!

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية عن اندلاع توتر كبير بين الوزيرين الصهيونيين بني غانتس، وغادي أيزنكوت ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب اجتماع الكابينت مساء أمس الجمعة.

وأكدت قناة "كان" العبرية أن غانتس وأيزنكوت هددا نتنياهو بتفكيك مجلس الحرب المصغر في حال استمراره باتخاذ قرارات مهمة دون التشاور معهما بشأن الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزّة.

وأشارت القناة إلى أن اجتماع الأمس يعتبر الاجتماع الأول بعد قمة رؤساء الاستخبارات في القاهرة والتي شارك بها رئيس الموساد ورئيس الشاباك ولم يحرز خلالها أي تقدم بقضية اتفاق تبادل الأسرى.

وأوضحت القناة بأن غانتس وأيزنكوت أعربا عن استيائهما وغضبهما من عدم إطلاعهما على قرار نتنياهو ورفضه المبادرة الجديدة للاتفاق التي وضعها الموساد، وعدم إرسال وفد آخر إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مفاوضات الإفراج عن الأسرى، مؤكدين أنّه في هذه الحالة يصبح وجود كابينت الحرب غير ضروري.

كما قالت القناة إن وزير الحرب الصهيوني يوآف غالنت عبّر عن استيائه من عدم قيام نتنياهو بمشاورته بقرار عدم إرسال وفد إلى القاهرة مجددًا.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة أن نتنياهو قرر عدم إرسال الوفد "الإسرائيلي" مجددًا إلى القاهرة، في الوقت الذي أعلن مكتبه أنّه لم يجر عرض مقترح جديد من "حماس" لاتفاق تبادل الأسرى، ولا فائدة من إرسال الوفد بينما تستمر حركة حماس بالإصرار على مطالبها.