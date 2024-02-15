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"في خيام النازحين".. تكريم لأطفال حفظوا أجزاء من القرآن وسط الغارات العنيفة

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بالفيديو "في خيام النازحين".. تكريم لأطفال حفظوا أجزاء من القرآن وسط الغارات العنيفة

15 فبراير 2024 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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صورة من الفيديو
غزة - فلسطين أون لاين

أشاد عشرات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو لأطفال في مخيمات النازحين جنوب القطاع لم يمنعهم القصف العنيف عن مواصلة حفظ القرآن الكريم، رغم العدوان والأزمة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع منذ أكثر من 4 أشهر.

حيث كرّم القائمون على مركز إيواء في مدرسة شفا عمرو بمدينة رفح جنوبي القطاع، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، أكثر من 40 طفلاً وطفلة، كانت السعادة تغمرهم خلال التكريم.

وعلى الرغم، من الغارات التي تخطف الأرواح عشوائيًا دون رحمة أو حرمة، والمعاناة الإنسانية التي تفتك بسكان قطاع غزة من شماله حتى أقصى جنوبه برفح حيث الملاذ الوحيد لـ 1.9 مليون نازح، لم يتوقف أهالي قطاع غزة من أطفاله حتى شيوخه مواصلة حفظ القرآن الكريم، وترتيل كتاب الله، وتجويده.

وهذه لم تكن الفعالية الوحيدة، فقد سبقها خيمة أقامتها مجموعة كبيرة من الفتيات النازحات لتحفيظ القرآن في رفح، في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع للقصف المميت، وينزح سكانه بالآلاف.

وأظهرت صور متداوَلَة مشاهد عددًا من الفتيات الفلسطينيات قررن تحدي آلامهن، والظروف الإنسانية الصعبة؛ إذ أقمن حلقات لتحفيظ القرآن في الخيام التي نزحن إليها بعد تهدُّم مساكنهن من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
 

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ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 132، وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 87 شهيدًا و 104 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28663 شهيدًا، و 68395 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#غزة

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