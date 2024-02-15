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معظمهم من الأطفال.. الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرةً في مدينة النبطية في الجنوب اللبناني

15 فبراير 2024 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني منذ ساعت الأمس حتى صباح اليوم الخميس، عدة غارات عنيفة ومتواصلة على عدة قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، راح ضحيتها عدد من الشهداء من بينهم أطفال ونساء، وأُصيب عدد من المواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات الاحتلال الصهيوني ارتكبت، فجر اليوم الخميس، مجزرةً بحق عائلة "برجاوي" وسط مدينة  النبطية، ما أدى إلى ارتقاء 11 مواطنًا من أفراد العائلة.

وأوضحت الوكالة أن فرق الإسعاف والإغاثة تمكنت من انتشال طفل من تحت الأنقاض حيًّا، بعد أكثر من أربع ساعات من البحث عن ناجين، إلّا أن جميع سكان المنزل ارتقوا شهداء، فيما كان الناجي الوحيد هو الطفل حسين برجاوي.

يُذكر أن طائرات الاحتلال الصهيوني شنّت، أمس الأربعاء، سلسلة غارات متتالية وعنيفة على عدة قرى وبلدات في جنوبي لبنان.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة بلدات من بينهم بلدة عدشيت، وبلدة الصوانة التي شنّت عليها غارةً عنيفة ارتقى على إثرها أم وطفليها.

كما قصف الاحتلال منطقة جبل الريحان، ومنطقة إقليم التفاح في عمق الجنوب اللبناني.ونفّذت طائرات الاحتلال غارةً في محيط بلدة جبشيت بالنبطية جنوبي لبنان.

وأكد الدفاع المدني ارتقاء 6 شهداء، وإصابة 11 مواطنًا على الأقل جرّاء تواصل القصف الصهيوني على عدة مناطق في الجنوب اللبناني.

 

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