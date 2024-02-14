"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 131 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة يومها الـ 131 على التوالي، ارتكب خلالها الاحتلال الصهيوني آلاف المجازر بحق العائلات الفلسطينية، لم يترك أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتجويع إلّا وقد مارسها بحق أبناء شعبنا، مدمّرًا البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وناسفًا المربعات السكنية التي يقطنها الآلاف من المواطنين، وصولًا إلى حصاره للمشافي وشنّ الغارات العنيفة محيط المجمعات الطبية، ومنْع دخول المساعدات والأدوية والوقود ليمارس نازيته في القتل البطيء للمُحاصرين الصامدين في قطاع غزة.

في متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهيدًا و 145 إصابةً. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28576 شهيدًا، و 68291 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية

في متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات خلال الساعات الماضية في اليوم الـ 131 من الحرب الصهيونية على غزة، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة.

في رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شوكة شرقي المدينة.

في خان يونس، شدّد الاحتلال الصهيوني حصاره على مجمع ناصر الطبي، وأجبر آلاف النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى على الإخلاء القسري من المجمع وسط تهديد شديد.

وذكرت مصادر صحفية أن عددًا من النازحين حاولوا الخروج من المجمع إلّا أنّ الاحتلال أطلق النار صوبهم بكثافة فعادوا إلى المجمع.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء استهداف طيران الاحتلال المسير مجموعة من الأهالي شرقي عبسان الكبيرة.

في المغازي، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط عيادة المخيم.

في دير البلح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا شرقي منطقة المزرعة.

في غزة، ارتقى الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي وعدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال منزله في شارع الجلاء.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حيي الزيتون وتل الهوى. كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً على الأحياء الجنوبية للمدينة.



التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال في ساعات الليل الأولى عدة مناطق شرقي المدينة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال منطقة تلة زعرب غربي المدينة.

وفي ساعات الظهيرة، استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني مجموعةً من الصحفيين في منطقة ميراج شمالي المدينة، ما أدّى إلى إصابتهم إصابات خطيرة، من بينهم مراسل قناة الجزيرة الصحفي إسماعيل أبو عمر، حيث أُصيب إصابة خطيرة أدّت إلى بتر قدمه اليمنى. كما أُصيب المصور أحمد مطر إصابة بالغة الخطورة خضع على إثرها لعملية جراحية استمرت عدة ساعات، ومازال يرقد في قسم العناية المركزة تحت مراقبة الأطباء.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني حصار مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار كثيف تجاه كل من يتحرك محيط المكان.

وأكدت وزارة الصحة مساء الأمس ارتقاء 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر جرّاء إطلاق قناصة الاحتلال النار تجاه ساحة المجمع.

كما أُصيب صباح اليوم طفل آخر داخل المجمع إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على المجمع، وسط تهديدات لإجبار النازحين والطواقم الطبية على الخروج من المشفى.

وعلى مدار اليوم، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على عدة مناطق وسط وغرب المدينة.

وأطلق الطيران المروحي الصهيوني النار على مناطق شرقي بلدة القرارة شرقي خان يونس.

في دير البلح، أطلقت آليات الاحتلال ،صباح اليوم، النار بكثافة كبيرة في مناطق شرقي المدينة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا في شارع المزرعة شرقي المدينة.

في الزوايدة، أُصيب 5 مواطنين إثر قصف الاحتلال بركسًا في المنطقة وسط القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة على محيط بلدية الزوايدة.

في مناطق الشمال، شنّ الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات على مناطق متفرقي شمالي القطاع.

كما ارتكب الاحتلال صهيوني جريمةً جديدة في ساعات المساء الأولى، جرّاء استهدافه مركبةً في شارع الجلاء بمدينة غزة، ارتقى على إثرها 6 شهداء بينهم أطفال رضّع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الدغل" في منطقة الصناعة في مدينة غزة.

كما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون إثر استهداف طائرات الاستطلاع محيط مسجد علي ابن أبي طالب في حي الزيتون.

فيما تجدد القصف المدفعي محيط الكلية الجامعية جنوبي غربي المدينة.