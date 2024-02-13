"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 130 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

واصل الاحتلال الصهيوني حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها بحق العائلات في قطاع غزة لليوم الـ 130 على التوالي، من خلال شن الغارات وتواصُل القصف المدفعي والجوي وارتكاب آلاف المجازر الدامية. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسه بحق أبناء شعبنا، بدءًا من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، وتدنيس المساجد، ونبش القبور وصولًا إلى حصار المشافي واستهدافها واقتحامها، واعتقال الطواقم الطبية وتعذيبهم وإهانتهم.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدًا و 162 إصابةً. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28473 شهيدًا، و 68146 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة

في متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، واصل الاحتلال الصهيوني استهداف وقصف عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في رفح، استهدفت طائرات مسيرة ظهر اليوم مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمالي المدينة، ما أدّى إلى إصابة عدد من الصحفيين بجروح خطيرة من بينهم مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر، والصحفي أحمد مطر.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق قرب منطقة المطار شرقي المدينة بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نار.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في بلدة الشوكة شرقي المدينة.

في خان يونس، شدّد الاحتلال الصهيوني حصاره لمجمع ناصر الطبي وواصل إطلاق النار بكثافة تجاه النازحين والطواقم الطبية.

كما اندلع حريق في مدرسة سهام قرب مجمع ناصر الطبي جرّاء استهدافها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

في المحافظة الوسطى، أطلقت طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال النار في شوارع المخيم تجاه المواطنين وبين المنازل.

في دير البلح، ارتقى شهيد جرّاء قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين شرقي المدينة.

في غزة، شنّت طائرات الاحتلال 3 غارات متتالية على عدة مناطق جنوب حي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز تطورات الحرب الصهيونية على غزة خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه واستهدافه لعدة مناطق في قطاع غزة.

في رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم عدة مناطق جنوبي شرقي المدينة، كما شنّت الطائرات الحربية غارةً على منطقة زلاطة شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة لعائلة "عابد" في شارع عوني ضهير.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني حصار مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار بشكل كثيف ومتواصل صوب كل من يتحرك بالمكان.

كما أفادت مصادر صحفية ارتقاء طفلة داخل المجمع جرّاء انقطاع التيار الكهرباء عن المجمع خلال ساعات الليل الأولى.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الغربية للمدينة،

في البريج، استهدفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة شمالي المخيم وسط القطاع.

في النصيرات، ارتقى الإعلامي علاء قدوحة برفقة عدد من أفراد عائلته جرّاء قصف صهيوني استهدف منزله في المخيم.

وانتشل المسعفون عددًا من الشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة "درويش" في مخيم ٢ وسط القطاع.

في المغازي، أُصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "سعدة" في المخيم وسط القطاع.

في غزة، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أبراج المقوسي شمال غربي المدينة.