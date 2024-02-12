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نصر الله يبحث مع النخالة تطورات الحرب الصهيونية على غزة

12 فبراير 2024 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

بحث أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أبرز تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية والأراضي المُحتلة.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن لقاءً جمع بين الطرفين لبحث آخر  المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية ميدانيًا وشعبيًا وسياسيًا، وأوضاع جبهات الدعم والمساندة التي يُقدمها محور المقاومة في الساحات المختلفة.


وأشارت إلى أنه تم مناقشة الاحتمالات القائمة والتطورات المتوقعة، سواءً على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية.

وأوضحت أنّ الطرفين أكدا على  ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود.

 

#حزب الله #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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