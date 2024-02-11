مرصد حقوقي يكشف: كيف قُتلت الطفلة هند مع عائلتها وطاقم الإسعاف؟

غزة - فلسطين أون لاين

كشف مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الأدلة المتوفرة والبيانات كافة التي جمعها تشير إلى أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) هو المسؤول عن قصف سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذ الطفلة "هند رجب" ذات الـ 6 أعوام.

وقال المرصد الحقوقي، اليوم الأحد، إنه عُثر على شظايا قذيفة أمريكية الصنع من طراز M830A1 HEAT في سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي تعرضت للقصف.

وأوضح، أن جيش الاحتلال قصف سيارة الإسعاف بقذيفة مصنوعة في الولايات المتحدة رغم أن الهلال الأحمر حصل على موافقة (إسرائيلية) للوصول إلى المنطقة وإنقاذ هند.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي، أن ما حدث بحق الطفلة هند وعائلتها، وطاقم الإسعاف الذي حاول إنقاذها "جريمة حرب" واضحة وتأتي بعد أن منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (إسرائيل) 45 يومًا لضمان الامتثال للقانون الدولي من أجل تلقي المساعدة العسكرية.

يذكر أن، بعد 12 يومًا من فقدان التواصل مع الطفلة هند رجب "6 سنوات" في ظل مناشدة ذوي الطفلة كافة المؤسسات الحقوقية في العالم لإنقاذ الطفلة التي بقيت داخل مركبة مع عائلة خالها الشهيد تحت زخات رصاص الدبابات وصواريخ الاحتلال، عُثر أمس السبت على جثمان الطفلة هند برفقة خمسة من أفراد عائلتها وكلّهم قد ارتقوا شهداء.

وفي عملية البحث المستمرة، عثرت الطواقم الطبية على مركبة الإسعاف التي أرسلتها لإنقاذ الطفلة هند مقصوفة بصواريخ الاحتلال الصهيوني، وبداخلها الشهيدين المسعفين يوسف زينو، وأحمد المدهون.

أكدت مصادر صحفية أن عائلة الطفلة هند تمكنت من العثور عليها اليوم مع خمسة من أفراد عائلتها " خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة" بعدما حاصرت الدبابات الصهيونية المركبة التي كانت تقلهم في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفي تفاصيل الجريمة المروعة، حاصرت الدبابات الصهيونية مركبة العائلة قبل 12 يومًا أثناء توجههم من محيط المالية في تل الهوى نحو شارع الوحدة، وأطلقت النار عليهم بكثافة ليرتقي كل من في المركبة عدا الطفلة هند، وابن خالها الطفلة ليان "14 عامًا".

وفي مكالمة "مُسجلة" أجرتها ليان مع طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني طالبةً النجدة، سُمع دوي الرصاص الذي أطلقته الدبابة نحو المركبة، وانقطع الاتصال بعد صراخ الطفلة ليان.

وفي محاولة الهلال الأحمر الاتصال مرةً أخرى على الطفلة ليان، أجابت الطفلة هند أن ليان قد أُصيبت إصابة بالغة، لينقطع الاتصال مرةً أخرى، وهكذا بقيَ مصير الطفلة هند مجهولًا لمدة 12 يومًا.

وبدورها أرسلت طواقم الهلال الأحمر المُسعفين يوسف زينو، وأحمد المدهون، لإنقاذ الطفلة هند، إلّا أن الجمعية فقدت الاتصال بالمسعفين منذ لحظة وصولهما إلى غزة، لتعثر عليهما صباح اليوم شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر في منطقة تل الهوا بمدينة غزة.